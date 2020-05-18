Larissa Gacemer'in 'Çocuğum olmuyor' isyanına eşi Burak Gacemer'den alkışlanacak yorum

Türkiye’de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen, “Neden çocuk yapmıyorsunuz?” sorularına paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" dedi.

Larissa Gacemer yaptığı bu açıklamayla herkesin yüreğini sızlattı. 'Yıllar önce Burak’la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti" diyen Gacemer'e eşi Burak Gacemer, "Sen bana yetersin" diyerek yorumda bulundu.

Burak Gacemer'in bu yanıtı herkesin beğenisini topladı.