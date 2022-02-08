Las Vegas’taki bir kumarhanede 229 bin dolar kazandı! Fark etmeden ayrılınca yetkililer arayıp buldu

Arizona eyaletinde yaşayan Robert Taylor isimli bir adam geçtiğimiz aylarda Las Vegas’a tatil için gelmişti. Bir kumarhanede oyun oynayan adam kazanmasına rağmen durumu fark edemedi. Kumar makinasındaki bir arıza nedeniyle binlerce dolar kazandığını almayan adam birkaç saat sonra hiçbir şey olmamış gibi mekandan ayrıldı. Makinede yapılan kontrolde bir müşterinin en büyük ödülü (jackpot) kazandığı ve parasını almadan ayrıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine o kişiyi bulmak için izi sürüldü.

SAATLERCE ARAŞTIRDILAR

Las Vegas’ı sınırları içerisinde bulunduran Mevada eyaletindeki kumarhanelerin denetim ve işleyişinden sorumlu daire başkanlığının öncülüğünde saatler süren çalışma sonucundan güvenlik kameraları incelendi. Çok sayıda personel ve müşeteriyle konuşularak büyük ödülü kazanan kişinin izi sürüldü. Büyük ödülü kazandıktan sonra bulunan şanslı kişinin Robert Taylor olduğu tespit edildi. Taylor en kısa sürede kumarhaneye giderek parasını alacağını açıkladı.



