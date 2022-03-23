Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında ve nereli?

Bir zamanların unutulmaz isimlerinden biri olan Latif Doğan zaman zaman televizyon ekranlarında yerini alıyor. Besni doğumlu Kürt kökenli Latif Doğan, müziğe henüz 11 yaşındayken başladı. İşte Latif Doğan hakkında detaylar...

LATİF DOĞAN KİMDİR?

29 Nisan 1967 Adıyaman doğumlu Latif Doğan 54 yaşındadır. Henüz 11 yaşında darbuka çalarken müziğe başlayan Latif Doğan kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açtı. Ünü yayıldıkça bölgesel televizyonlara konuk olarak çağrıldı ve programlar sayesinde meşhur oldu. 1995-1998 yılları arasında iov programı yaptı. 2000'de ilk kaseti Oyun Havası ve ardından da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı.

Latif Doğan, 2003'te MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü ve 2005'te Küstüm Şov ile'Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü'nün sahibi oldu.



