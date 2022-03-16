Leblebi helvası nasıl yapılır? Leblebi helvası tarifi ve malzemeleri!

Leblebi helvası tarifi, gündemdeki gelişmelerle beraber merak konusu oldu. Yunan Başbakanı Miçotakis’e İstanbul’daki yemekte ikram edilen leblebi helvası, Atina’da, iki ülke arasındaki gergin havanın yumuşamasını amaçlayan yeni dönemin adeta sembolü haline geldi. İşte leblebi helvası tarifi!

LEBLEBİ HELVASININ MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağından bir parmak eksik şeker

1,5 su bardağı sıcak süt

1 su bardağı leblebi unu ( 1 su bardağı leblebi mutfak robotunda toz haline getirilerek de kullanılabilir)

3 yemek kaşığı tereyağı

LEBLEBİ HELVASI TARİFİ VE YAPILIŞI

Öncelikle geniş bir tencerede 250 gram tereyağı veya sadeyağı eritin. 250 gram sarı leblebi ununu esmerleşinceye kadar kısık ateşte kavurmalısınız. Sonrasında 300 gram toz şeker ve 500 gram suyu ayrı bir tencereye alın ve şeker eriyene kadar ısıtın. Her ikisi de sıcakken kavrulan malzemenin içerisine dökün ve sürekli karıştırın. Altını kapayın ve 15 dakika dinlenmeye bırakmalısınız.

Dondurma için 840 gram manda sütünü soğukken 2 tatlı kaşığı toz saleple iyice çırparak karıştırın. Ardından devamlı karıştırarak kaynamasını bekleyin. Ocaktan indirdikten sonra 200 gram şeker ekleyin, iyice karıştırın ve sonrasında soğumaya bırakın.

Karışım soğuduktan sonra ev usulü dondurma makinesinde karıştırın. İstenilen kıvama geldiğinde dondurucuda saklayın. Dilerseniz hazır alacağınız kaymaklı dondurmayı da kullanabilirsiniz.

Orman meyveleri sosu için farklı bir tencerede 200 gram şeker ve 140 ml suyu kaynatın. İçerisine 80 ml vişne kompostosu ve orman meyvelerini (60 gram yabanmersini, 60 gram ahududu, 2 salkım frenk üzümü ilave ederek 3 dakika daha kaynatmalısınız.

Meyveli karışıma 50 gram nişasta ekleyerek bağlayın ve yine soğumaya bırakın. Son olarak sunum için helvayı dilediğiniz bir servis tabağına aktarabilirsiniz. Bir top dondurma, nane yaprakları ve sos ekleyerek servis edin.

