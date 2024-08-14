Leblebi helvası tarifi: Leblebi helvası nasıl yapılır?

Leblebi helvası tarifini aşağıdaki tarife göre hazırlayabilirsiniz. Birkaç püf noktasına dikkat ederek bu tarifi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 2 bardak toz leblebi

2 kaşık tereyağı

1 kaşık yağ

1 bardak şeker

2 bardak süt