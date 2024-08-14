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    Leblebi helvası tarifi: Leblebi helvası nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    14.08.2024 20:06
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    Türkiye’nin birçok lezzeti ile meşhur olan Çorum ili en çok leblebisi ile tanınır. Son yıllarda popülerliği hayli artan leblebi ile yapılan kurabiyelerin, tatlıların ve atıştırmalıkların sayısı da git gide çoğalmaya başladı. İşte bunlardan biri olan, hem yapımının kolaylığı hem de lezzeti ile çok tercih edilen leblebi helvasının tarifi!

    Leblebi helvası tarifi: Leblebi helvası nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Porsiyon 480kal

    Leblebi helvası tarifini aşağıdaki tarife göre hazırlayabilirsiniz. Birkaç püf noktasına dikkat ederek bu tarifi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 2 bardak toz leblebi
    • 2 kaşık tereyağı
    • 1 kaşık yağ
    • 1 bardak şeker
    • 2 bardak süt

    TARİF

    • Bir tencerede süt ve şekeri kaynatın.
    • Bir tavada tereyağını eritin.
    • Tavaya leblebi tozunu ekleyin.
    • 10 dakika boyunca kavurun.
    • Sütü ekleyip karıştırın.
    • Sütü çekene dek iyice karıştırarak pişirin.
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    leblebi helva tarifi helva tarif
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