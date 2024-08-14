Leblebi helvası tarifi: Leblebi helvası nasıl yapılır?

Türkiye’nin birçok lezzeti ile meşhur olan Çorum ili en çok leblebisi ile tanınır. Son yıllarda popülerliği hayli artan leblebi ile yapılan kurabiyelerin, tatlıların ve atıştırmalıkların sayısı da git gide çoğalmaya başladı. İşte bunlardan biri olan, hem yapımının kolaylığı hem de lezzeti ile çok tercih edilen leblebi helvasının tarifi!
Leblebi helvası tarifini aşağıdaki tarife göre hazırlayabilirsiniz. Birkaç püf noktasına dikkat ederek bu tarifi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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