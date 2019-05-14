Leke dizisinde sürpriz değişiklik!

Burak Sevinç, Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç'in başollerde oynadığı, yapımcılığını Tims & B Yapım'ın üstlendiği Kanal D'nin sevilen dizisi Leke dizisinin yönetmeni değişiyor. Dizide yönetmen Metin Balekoğlu görevini Şenol Sönmez'e devrederek diziden ayrılıyor.

LEKE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cem, Yasemin'in yaşadıklarını öğrenecek mi? Yasemin, Fischer'dan duyduklarıyla şoke olur. Aynı anlarda otele Cem ve Mehmet gelir. Yasemin, Cem'e yaşadıklarını anlatacak mı?

Birkan, Serpil'in odasına ve Yasemin'in masasına dinleme cihazı yerleştirir. Yasemin; Serpil'e, Fischer'la olan toplantının hesabını sorduğunda Birkan her şeyi duyar. Birkan'ın, Serpil'le yüzleşmesi nasıl geçecek?

Mehmet'in, Yasemin ve Cem'in üzerine oynadığı oyun istediği şekilde ilerlemeye başlamıştır. Bu sırada Marin Marin'de yeni Ceo'nun açıklanacağı gün gelir. Cem, Ceo'luk görevini alabilecek mi?Belkıs'ın şirketini araştıran Ekber, bulduğu bilgileri Cem'le paylaşır. Cem öğrendikleriyle annesine bir kez defa öfke duyar. Cem, annesi Belkıs'la yüzleşecek mi?

Arda, annesi ve halasının üzerindeki baskıyla kendini ispatlamak için şirketine açılış partisi düzenlemeye karar verir. Parti organizasyonunu Hoyo'ya verir ve gecede Yasemin görev alır. Ferhan ve Cem'i açılışa davet eder. Yasemin'i tekne baskını gecesinden tanıyan Arda büyük bir oyun oynar. Davette, Arda, Cem ve Yasemin bir araya gelir. Cem, Yasemin'in yaşadıklarını öğrenecek mi?

