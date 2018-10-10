YEMEK

Lekeli diye alıp yemiyoruz ama o hastalığın şifası benekli muzda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Herkes tarafından yüksek potasyum içeriği, ishal gibi rahatsızlıklara iyi gelmesi, kemiklere desteği ve vitamin-mineral içeriği ile bilinen muzun vücudumuza sağladığı daha birçok yarar vardır" dedi. Özellikle muzun benekli olanlarının faydasına değinen diyetisyenden önemli açıklamalar.

Lekeli diye alıp yemiyoruz ama o hastalığın şifası benekli muzda

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Şekerli tadı, güzel aroması, kolay çiğnenebilir olması ve taşımadaki avantajı ile her yaş grubu tarafından çok sevilen muz ülkemizde de Anamur muzu olarak gönüllerimize taht kurmuştur.Herkes tarafından yüksek potasyum içeriği, ishal gibi rahatsızlıklara iyi gelmesi, kemiklere desteği ve vitamin-mineral içeriği ile bilinen muzun vücudumuza sağladığı daha birçok yarar vardır" diyor.

muz2

Sağlıklı potasyum deposu olan muzun tansiyonu düşürme, kalbi aritmilerden koruma, kas güçsüzlüğünü azaltma gibi faydalarının yanı sıra güçlü kemik yapısını da garanti ettiğini belirtiyor diyetisyen Küçük.

Sağlam kemik yapısı için vücudumuzun potasyuma da ihtiyacı vardır dolayısıyla potasyumdan zengin bir meyve olması güçlü bir kemik yapısına katkı sağlar. Mutluluk meyvesi diyebileceğimiz muz, strese karşı da iyi çözüm sunmaktadır.

muz3

Kahvaltı günün en önemli öğünü olmasına rağmen yoğun iş günlerinde aceleden aç karına evden çıkmak yerine pratik olarak yiyebileceğiniz bir küçük boy muz sizin daha keyifli, stressiz ve sakin bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Aynı şekilde gün içinde aç kalarak performans düşüklüğü istemediğimiz için sabah ile öğle arasında yiyebileceğiniz bir adet yerli muz sizin yorgunluğunuzu ve stresinizi azaltacağını da unutmayın.

Lif açısından önemli bir meyve olan muz bağırsak fonksiyonlarını dengeleyerek kabızlığa da ishale de iyi gelmektedir. Bağırsağın probiyotik gücünü de arttırarak bağışıklık sistemine destek olmaktadır" ifadelerini kullandı.

muz4

Küçük, "Bir dipnot olarak belirtilmelidir ki beğenmeyip kabuğu beneklendiği için almadığımız yumuşamış fazla olgunlaşmış muzlar antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucu yapıdadır. Yani ne kadar benek o kadar antikanserojen-antioksidan madde demek" diye konuştu.

Bu özellikleri nedeniyle kıymetli olan muzda dikkat edilmesi gereken bazı durumların olduğunu ifade eden Küçük, bu durumları şöyle sıraladı:

"Kalori ve karbonhidrat oranı yüksektir. Glisemik yük bakımından da dikkatli tüketilmesi gereken bir besindir. Ancak bu durumlar sadece kilo sorunu olanlar, diyabetliler ve böbrek yetmezliği olanlar için geçerlidir.

muz5

Eğer böyle bir sağlık sorununuz varsa muz tüketiminde porsiyon kontrolü sağlamayı ve yanında protein kaynağı ile tüketmeyi unutmayınız."


PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Şaşırdık kaldık! Fıstık ezmesiyle üstesinden gelebileceğiniz 10 problemŞaşırdık kaldık! Fıstık ezmesiyle üstesinden gelebileceğiniz 10 problem
Kilo vermek isteyenler mutlaka öğrenmeli: Besinler midede ne kadar sürede sindiriliyor?Kilo vermek isteyenler mutlaka öğrenmeli: Besinler midede ne kadar sürede sindiriliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muzun faydaları benekli muz benekli muz yenir mi

En Çok Okunan Haberler

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Kilo vermek isteyenler mutlaka öğrenmeli: Besinler midede ne kadar sürede sindiriliyor?

Kilo vermek isteyenler mutlaka öğrenmeli: Besinler midede ne kadar sürede sindiriliyor?

Testosteron seviyesini zirveye çıkaran en etkili gıdalar

Testosteron seviyesini zirveye çıkaran en etkili gıdalar

Lekeli diye alıp yemiyoruz ama o hastalığın şifası benekli muzda

Lekeli diye alıp yemiyoruz ama o hastalığın şifası benekli muzda

Ekim ayı sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz en güzel 10 tarif

Ekim ayı sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz en güzel 10 tarif

İlginizi Çekebilir

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Soğuk Algınlığına ve Gribe En Doğal Çözüm: Sarımsak

Soğuk Algınlığına ve Gribe En Doğal Çözüm: Sarımsak

Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Yumurta pişirirken tavaya neden su eklemelisiniz?

Yumurta pişirirken tavaya neden su eklemelisiniz?

Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!

Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu etkisini bilmiyorduk: Yumurta yaraların iyileşmesine yardımcı oluyor

Bu etkisini bilmiyorduk: Yumurta yaraların iyileşmesine yardımcı oluyor

Ekim ayı sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz en güzel 10 tarif

Ekim ayı sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz en güzel 10 tarif

Şaşırdık kaldık! Fıstık ezmesiyle üstesinden gelebileceğiniz 10 problem

Şaşırdık kaldık! Fıstık ezmesiyle üstesinden gelebileceğiniz 10 problem

Kilo vermek isteyenler mutlaka öğrenmeli: Besinler midede ne kadar sürede sindiriliyor?

Kilo vermek isteyenler mutlaka öğrenmeli: Besinler midede ne kadar sürede sindiriliyor?

Testosteron seviyesini zirveye çıkaran en etkili gıdalar

Testosteron seviyesini zirveye çıkaran en etkili gıdalar

Konu komşuyu kıskandırır: Altın günlerinde fark attıracak 10 tarif

Konu komşuyu kıskandırır: Altın günlerinde fark attıracak 10 tarif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.