Leman Sam torunu Taro Emir Tekin'i övmelere doyamadı! Evlilik için yaş sınırı koydu

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Selçuk Dağcı' karakteriyle dikkat çeken Taro Emir Tekin şimdilerde Yalı Çapkını dizisindeki başarısı ile adından söz ettiriyor.

Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu, Leman Sam'ın nu olan Taro Emir Tekin, kendine has cool tarzı ve sempatik tavırlarıyla beğeni topluyor.

TORUNUNU ÖVMEYE DOYAMADI

Geçtiğimiz saatlerde muhabironline tarafından görüntülenen Leman Sam, torunu hakkında konuşurken adeta övmelere doyamadı. "Çok yakışıklılığından bahsedebiliriz mesela, tüm kızlar peşinde" diyen anneanne torununu yere göğe sığdıramadı.

YAŞ ŞARTI GETİRDİ

Muhabirler, "düğününü görmek ister misiniz artık?" diye sorduğunda ise evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen anneanne, "erkekler en erken 35, kadınlar en erken 30 yaşında evlenmeli" dedi.