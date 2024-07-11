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  4. Leman Sam torunu Taro Emir Tekin'i övmelere doyamadı! Evlilik için yaş sınırı koydu

Leman Sam torunu Taro Emir Tekin'i övmelere doyamadı! Evlilik için yaş sınırı koydu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.07.2024 08:53
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Sadakatsiz dizisinin ardından Yalı Çapkını'ndaki başarılı performansı ve yakışıklılığıyla son dönemin en gözde isimlerinden biri olan Taro Emir Tekin'i anneannesi Leman Sam övmelere doyamadı. Ünlü isim torununa evlilik için yaş sınırı bile koydu.

Leman Sam torunu Taro Emir Tekin'i övmelere doyamadı! Evlilik için yaş sınırı koydu

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Selçuk Dağcı' karakteriyle dikkat çeken Taro Emir Tekin şimdilerde Yalı Çapkını dizisindeki başarısı ile adından söz ettiriyor.

Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu, Leman Sam'ın nu olan Taro Emir Tekin, kendine has cool tarzı ve sempatik tavırlarıyla beğeni topluyor.

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TORUNUNU ÖVMEYE DOYAMADI

Geçtiğimiz saatlerde muhabironline tarafından görüntülenen Leman Sam, torunu hakkında konuşurken adeta övmelere doyamadı. "Çok yakışıklılığından bahsedebiliriz mesela, tüm kızlar peşinde" diyen anneanne torununu yere göğe sığdıramadı.

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YAŞ ŞARTI GETİRDİ

Muhabirler, "düğününü görmek ister misiniz artık?" diye sorduğunda ise evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen anneanne, "erkekler en erken 35, kadınlar en erken 30 yaşında evlenmeli" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Taro Emir Tekin Leman Sam
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