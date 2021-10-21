Lenfoma kanseri ile mücadele eden Boğaç Aksoy güzel haberi verdi: 2 ay içinde geri dönüyorum

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterini canlandırmış olan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Bir süredir tedavi gören Aksoy, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunarak sağlık durumuna ilişin takipçilerini bilgilendiriyor.

Yeni bir video paylaşan Aksoy, güzel haberi de duyurdu. Aksoy, sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Sevgili dostlarım Allah'ın izniyle son kez hastanedeyim... Kök hücre tedavisine Covid atlattığım için biraz geç başladık ama çok şükür iyiyim bomba gibiyim... Bundan sonra sizlerin karşısında daha güzel Haberler ile olmayı umuyorum... 2 ay içinde geri dönüyorum Rabbim izin verirse... Bu zamana kadar yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum duanızı eksik etmeyin... Sizleri seviyorum... Kendinize çok iyi bakın"

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır.Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.Boğaç Aksoy, Arka Sokaklar dizisinde 4 sezon rol almıştı. Aksoy'un canlandırdığı Volkan karakteri oldukça sevilmişti.

