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Lenovo Z6 Pro DxOMark’ta çok fena çuvalladı

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TEKNOLOJİ  | 20.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

Lenovo’nun kamerasıyla ön plana çıkarmaya çalıştığı yeni amiral gemisi modeli Z6 Pro fena çuvalladı. Lenovo Z6 Pro DxOMark performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Lenovo Z6 Pro DxOMark’ta çok fena çuvalladı

Son dönemde akıllı telefon üreticilerinin en çok dikkat ettiği kriterlerden birisi de kamera. Özellikle de üst segmentteki modeller arasında kamera tarafında kıyasıya bir rekabet mevcut. Şimdilik bu rekabette Huawei ve Samsung’un rakiplerine göre birer adım önde olduklarını söyleyebiliriz.

En azından DxOMark verilerine göre durum bu. Malum, Pek çok mecra ve kuruluşa göre kamera tarafında DxOMark tarafından verilen puanlar büyük önem arz ediyor. Bu kuruluşun son konuğu ise Lenovo’nun yeni amiral gemisi modeli Z6 Pro oldu.

lenovo-z6-pro

Çinli üretici yeni modeli için yayınladığı tanıtımlarda kamera özelliklerini ön plana çıkarmaya gayret göstermişti. Fakat Lenovo Z6 Pro, DxOMark performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Telefon fotoğraf tarafında 103, video tarafında 79, ortalamada ise 95 puan aldı. Açık konuşmak gerekirse bu puan öyle çok kötü sayılmaz. Fakat kamera tarafında iddialı bir modele oranla hayli kötü diyebiliriz. Şöyle ki Z6 Pro, 2 sene önce satışa sunulan iPhone 8 Plus ile aynı kamera potansiyeline sahip. Bu da telefonun günümüz iddialı modelleriyle yarışamayacağı anlamını taşıyor.

Lenovo Z6 Pro’nun DxOMark test videosunu buradan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
lenovo z6 pro

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