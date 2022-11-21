Leonardo DiCaprio 25 yaş döngüsünü kırdı! Bir kez daha Gigi Hadid'le görüntülendi

Eylülde birkaç etkinlikte bir arada görülen ikili hakkındaki söylentiler bir süre konuşulduktan sonra gündemden düşmüştü. İkilinin cuma akşamı ABD'nin New York eyaletindeki lüks bir restorandan ayrılırken objektiflere yakalanmasıyla ilişki iddiaları yeniden alevlendi.

DiCaprio ve Hadid, arkadaşları Vivi Nevo'yla birlikte akşam yemeği yedi ve restorandan güvenlik eşliğinde ayrıldı. İkili paparazziden hızla kaçmaya çalışırken Hadid fularıyla yüzünü gizledi.

48 yaşındaki DiCaprio ve 27 yaşındaki Hadid'nin adları ilk kez eylüldeki New York Moda Haftası'nda birlikte anılmıştı.

O dönem Page Six'e konuşan bir kaynak, birbirini tanımaya çalışan ikilinin "baş başa değil, çoğunlukla arkadaş grubu içinde görüştüklerini" belirtmişti.

Bunun dışında DiCaprio ve Hadid, Milano Moda Haftası'nda da birlikte görülmüş; Paris Moda Haftası'nda da aynı otelde konaklamıştı. Öte yandan DiCaprio'nun geçen hafta düzenlediği ve ünlüler geçidi yaşanan 48. doğum günü partisine Hadid katılmamıştı.



25 YAŞ TAKINTISI

Geçmişte pek çok ünlü isimle ilişki yaşayan DiCaprio'nun, yaşı 25'e yaklaşan sevgililerinden ayrılması dikkat çekiyordu.



Ünlü oyuncu iki yıldır birlikte olduğu Camila Morone'dan da 25 yaşına girdikten bir ay sonra geçen ağustosta ayrılmıştı. Ayrılık haberinden sonra eski sevgililerinin yaş istatistiğiyle bir süre gündemi oyalayan DiCaprio'nun Hadid'le görüntülenmesi bu yönüyle de dikkatleri çekmişti.

Sosyal medya kullanıcıları, 27 yaşındaki Hadid'den "DiCaprio'nun en yaşlı sevgilisi" diyerek espri yapmıştı.



