MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leonardo DiCaprio 25 yaş döngüsünü kırdı! Bir kez daha Gigi Hadid'le görüntülendi

Leonardo DiCaprio 25 yaş döngüsünü kırdı! Bir kez daha Gigi Hadid'le görüntülendi

21.11.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda yeni ilişki söylentileriyle kendilerinden bahsettiren ünlü model Gigi Hadid ve oyuncu Leonardo DiCaprio aynı restorandan çıkarken görüntülendi.

Leonardo DiCaprio 25 yaş döngüsünü kırdı! Bir kez daha Gigi Hadid'le görüntülendi

Eylülde birkaç etkinlikte bir arada görülen ikili hakkındaki söylentiler bir süre konuşulduktan sonra gündemden düşmüştü. İkilinin cuma akşamı ABD'nin New York eyaletindeki lüks bir restorandan ayrılırken objektiflere yakalanmasıyla ilişki iddiaları yeniden alevlendi.

SPL5041096_001

DiCaprio ve Hadid, arkadaşları Vivi Nevo'yla birlikte akşam yemeği yedi ve restorandan güvenlik eşliğinde ayrıldı. İkili paparazziden hızla kaçmaya çalışırken Hadid fularıyla yüzünü gizledi.

48 yaşındaki DiCaprio ve 27 yaşındaki Hadid'nin adları ilk kez eylüldeki New York Moda Haftası'nda birlikte anılmıştı.

SPL5500779_111

O dönem Page Six'e konuşan bir kaynak, birbirini tanımaya çalışan ikilinin "baş başa değil, çoğunlukla arkadaş grubu içinde görüştüklerini" belirtmişti.

Bunun dışında DiCaprio ve Hadid, Milano Moda Haftası'nda da birlikte görülmüş; Paris Moda Haftası'nda da aynı otelde konaklamıştı. Öte yandan DiCaprio'nun geçen hafta düzenlediği ve ünlüler geçidi yaşanan 48. doğum günü partisine Hadid katılmamıştı.
SPL5490786_006

25 YAŞ TAKINTISI

Geçmişte pek çok ünlü isimle ilişki yaşayan DiCaprio'nun, yaşı 25'e yaklaşan sevgililerinden ayrılması dikkat çekiyordu.
spl1207207_010

Ünlü oyuncu iki yıldır birlikte olduğu Camila Morone'dan da 25 yaşına girdikten bir ay sonra geçen ağustosta ayrılmıştı. Ayrılık haberinden sonra eski sevgililerinin yaş istatistiğiyle bir süre gündemi oyalayan DiCaprio'nun Hadid'le görüntülenmesi bu yönüyle de dikkatleri çekmişti.

Sosyal medya kullanıcıları, 27 yaşındaki Hadid'den "DiCaprio'nun en yaşlı sevgilisi" diyerek espri yapmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eteğini yukarı kaldırıp arkasını döndü! Pozu tepki çektiEteğini yukarı kaldırıp arkasını döndü! Pozu tepki çekti
Ünlü YouTuber gözaltına alındığını duyurduÜnlü YouTuber gözaltına alındığını duyurdu
Mini şortuyla takipçilerini büyüledi! Dekoltesini...Mini şortuyla takipçilerini büyüledi! Dekoltesini...
Anahtar Kelimeler:
Gigi Hadid Leonardo DiCaprio bitcoin ne kadar oldu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Açık ara fark ittifaklara da yansıdı! Yüzde 50'ye yaklaştı...

Açık ara fark ittifaklara da yansıdı! Yüzde 50'ye yaklaştı...

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Hıncal Uluç'un o sözlerini hatırlatıp sitem etti! "Yaptığı kötülüğü kimse unutamaz"

Hıncal Uluç'un o sözlerini hatırlatıp sitem etti! "Yaptığı kötülüğü kimse unutamaz"

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Erdoğan'dan kara harekâtı sinyali! Sisi ve Akşener mesajları...

Erdoğan'dan kara harekâtı sinyali! Sisi ve Akşener mesajları...

İlginizi Çekebilir

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Ailesi tarafından aylarca gizlendi! Tişörtleri bağlayıp...

Ailesi tarafından aylarca gizlendi! Tişörtleri bağlayıp...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.