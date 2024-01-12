Leonardo Dicaprio ile yakınlaştığı öne sürülmüştü! Genç modelden bikinili paylaşım geldi

Model ve realite yıldızı, aşkının ve kişisel yaşamının ayrıntılarını paylaşmaya yabancı değil. Fenomen Chezablonde'un 'Dont At Me Babes' isimli YouTube serisine konuk olan Moss itiraflarıyla gündeme gelmişti. Sunucunun birliktelik yaşadığı en ünlü ismi sorması üzerine Moss, Megan Fox'tan öncesinde Machine Gun Kelly ile beraber olduğunu söylemişti.

Birliktelik yaşadığı ünlü isimlerin sorulması üzerine Moss, "Birkaç ünlü isimle birlikte oldum ama muhtemelen şu an itibarıyla en ünlüsü Machine Gun Kelly diyebilirim. Megan Fox öncesindeydi" demişti.

Lottie Moss, son olarak 614 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe yayınladığı iddialı pozlarla gündeme geldi.

Ünlü isim kırmızı bikinisiyle aynadan çektiği karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Pozlarına beğeni ve yorum yağdı.







