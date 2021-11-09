Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Leonardo DiCaprio’nun yeni filminden ilk bilgi! Kendisini Tanrı ilan eden Jim Jones’e hayat verecek

Leonardo DiCaprio’nun yeni filminden ilk bilgi! Kendisini Tanrı ilan eden Jim Jones’e hayat verecek

09.11.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leonardo DiCaprio, beyazperde orucunu bozdu. Sevenlerinin büyük bir heyecan ve merakla beklediği başarılı oyuncu, yeni filminde dünyaca ünlü dini lider Jim Jones’e hayat verecek. 1970’li yıllarda Hristiyanlığı reddederek kendisini Tanrı olarak ilan eden ve 918 tarikat üyesinin intiharına neden olan Jim Jones’in hayatını anlatacak film için çalışmalar başladı.

Leonardo DiCaprio’nun yeni filminden ilk bilgi! Kendisini Tanrı ilan eden Jim Jones’e hayat verecek

1978’de 918 tarikat mensubunun ölümüne neden olan toplu intihar eylemiyle, ABD Kongre üyesi Leo Ryan’ın öldürülmesiyle, Guyana'nın başkenti Georgetown’da başka dört tapınak üyesinin öldürülmesiyle bilinen Halklar Tapınağı (Peoples Temple) adlı kült hareketinin kurucusu ve lideri Jim Jones'un hikâyesi film oluyor.

Dünyanın en büyük toplu intiharı! Jonestown Katliamı olarak tarihe geçtiDünyanın en büyük toplu intiharı! Jonestown Katliamı olarak tarihe geçti

HEM BAŞROL HEM DE YAPIMCI

Tarihe adını altın harflerle yazdıran ve tüm dünyada bilinen bir hareketin lideri olmayı başaran Jim Jones’in hayatını anlatacak biyografi türündeki filmden ilk bilgiler geldi. 46 yaşındaki usta oyuncu Leonardo DiCaprio filmde hem başrolü üstelenecek hem de filmin yapımcılığını yapacak.

Filmin senaryosunu, Venom ve Jumanji: The Next Level filmlerinin senaristi Scott Rosenberg kaleme alacak. Rosenberg ayrıca, filmin yürütücü yapımcılığını da üstlenecek.

Diziydi gerçek oldu! YouTuber MrBeast, Squid Game’i gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyorDiziydi gerçek oldu! YouTuber MrBeast, Squid Game’i gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Sansür istenildi! Biseksüel öpüşme sahnelerine açıklamaSansür istenildi! Biseksüel öpüşme sahnelerine açıklama
Anahtar Kelimeler:
Leonardo DiCaprio
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

Kaynaklar tükeniyor! Tehlike çanları çalıyor

Kaynaklar tükeniyor! Tehlike çanları çalıyor

Estetiklerinin sayısını unuttu! “Umrumda değil”

Estetiklerinin sayısını unuttu! “Umrumda değil”

Kendi ölümünü anlattı: Önceki hayatımda pilottum

Kendi ölümünü anlattı: Önceki hayatımda pilottum

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.