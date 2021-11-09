Leonardo DiCaprio’nun yeni filminden ilk bilgi! Kendisini Tanrı ilan eden Jim Jones’e hayat verecek

1978’de 918 tarikat mensubunun ölümüne neden olan toplu intihar eylemiyle, ABD Kongre üyesi Leo Ryan’ın öldürülmesiyle, Guyana'nın başkenti Georgetown’da başka dört tapınak üyesinin öldürülmesiyle bilinen Halklar Tapınağı (Peoples Temple) adlı kült hareketinin kurucusu ve lideri Jim Jones'un hikâyesi film oluyor.

HEM BAŞROL HEM DE YAPIMCI

Tarihe adını altın harflerle yazdıran ve tüm dünyada bilinen bir hareketin lideri olmayı başaran Jim Jones’in hayatını anlatacak biyografi türündeki filmden ilk bilgiler geldi. 46 yaşındaki usta oyuncu Leonardo DiCaprio filmde hem başrolü üstelenecek hem de filmin yapımcılığını yapacak.

Filmin senaryosunu, Venom ve Jumanji: The Next Level filmlerinin senaristi Scott Rosenberg kaleme alacak. Rosenberg ayrıca, filmin yürütücü yapımcılığını da üstlenecek.



