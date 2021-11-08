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Diziydi gerçek oldu! YouTuber MrBeast, Squid Game’i gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor

08.11.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MrBeast isimli YouTuber, Netflix tüm dünyada yankı uyandıran Squid Game dizisindeki oyun parkurlarını gerçeğe çevirmeye hazırlanıyor. Oyun sahnelerini gerçeğe dönüştürmek isteyen MrBeast, isteyen herkesin katılabileceğini belirtti. MrBeast isimli YouTuber, “Cesaretiniz var mı” diye sordu.

Diziydi gerçek oldu! YouTuber MrBeast, Squid Game’i gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor

MrBeast takma adlı Jimmy Donaldson adlı YouTuber, Netflix’in popüler dizisi Squid Game’i gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. Sıradışı video fikirleri ve içerikleri için harcadığı yüksek bütçelerle dünya genelinde ünlenen MrBeast, ilk olarak Yeşil Işık-Kırmızı Işık oyununu canlandıracak. Ekibiyle beraber çalışmalara başlayan MrBeast, dizideki ortamı birebir oluşturabilmek için planlarını yaptı. Kaybedenlerin ölmeyeceği ama kazananın büyük bir ödül kazanacağı Squid Game'in MrBeast versiyonunda gerçeği ile benzer şekilde tam 456 oyuncu yer alacak.

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HENÜZ ZAMANI BELLİ DEĞİL

kapak 4

Büyük ilgi görmesi beklenen proje için MrBeast henüz resmi bir açıklama yapmadı. Squid Game’den esinlenerek ortaya çıkacak olan yarışma formatının MrBeast’in kanalında yayınlanma tarihi henüz kesinleşmedi.

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