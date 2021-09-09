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  4. Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrance’ın başrollerini paylaştığı “Don’t Look Up” filminden ilk fragman yayınlandı

Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrance’ın başrollerini paylaştığı “Don’t Look Up” filminden ilk fragman yayınlandı

09.09.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adam McKay’in Netflix için hazırladığı ve başrollerini Jennifer Lawrence ile Leonardo DiCaprio’nun paylaştığı “Don’t Look Up” filminden ilk görüntüler paylaşıldı. Kadrosunda usta isimleri barındıran filmin fragmanı merak uyandırdı.

Big Short’un başarılı ismi MacKay’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu David Sirota yazdı. 10 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin Jennifer Lawrence ile Leonardo DiCaprio dışında oyuncu kadrosunda Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott “Kid Cudi” Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis ve Tomer Sisley gibi ünlü isimler yer alıyor.

DON’T LOOK UP FİLMİNİN KONUSU

Astronomi mezunu bir öğrenci olan Kate Dibiasky (Lawrence) ve onun profesörü Dr. Randall Mindy (DiCaprio), güneş sistemi içinde yörüngede dönen bir kuyruklu yıldızı şaşırtıcı bir şekilde keşfeder. Sorun, Dünya ile doğrudan çarpışma rotasında olması. Diğer sorun? Kimse gerçekten umursamıyor gibi görünüyor. İnsanları Everest Dağı büyüklüğünde bir gezegen katili hakkında uyarmanın, gezinmek için elverişsiz bir gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Dr. Oglethorpe'un (Morgan) yardımıyla, Kate ve Randall, kendilerini Başkan Orlean (Streep) ve onun dalkavuk oğlu ve Genelkurmay Başkanı Jason'ın (Hill) ofisinden yayın yapan bir medya turuna çıkarlar. The Daily Rip, Brie (Blanchett) ve Jack (Perry) tarafından sunulan hareketli bir sabah programıdır. Kuyruklu yıldızın etkisini göstermesine sadece altı ay kala, 24 saatlik haber döngüsünü yönetmek ve çok geç olmadan sosyal medya takıntılı halkın dikkatini çekmek şaşırtıcı derecede komik olacak. Dünyanın sadece yukarı bakmasını sağlamak için ne gerekiyor?

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Leonardo DiCaprio
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