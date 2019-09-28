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Leoparlar köyde çocukları öldürdü

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 28.09.2019 22:17 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir köyde saldırıya uğrayan üç yaşındaki çocuk vahşi hayvan tarafından 250 metre sürüklendi. Bir çiftlikte gerçekleşen başka bir saldırıda ise beş yaşındaki çocuk öldü.

Leoparlar köyde çocukları öldürdü

Hindistan'ın Utarakand ve Gucerat eyaletlerinde leopar saldırıları nedeniyle biri 3, diğeri 5 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) haberde, Utarakand eyaletinde annesinin emzirdiği üç yaşındaki çocuğun leoparın saldırısına uğradığı bildirildi.

Yırtıcı hayvanın çocuğu yaklaşık 250 metre sürükledikten sonra kaçtığı belirtilirken, köylüler tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

BEŞ YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Gucerat eyaletinin Amreli bölgesinde ise 5 yaşındaki çocuğa leoparın saldırdığı aktarıldı. Çiftlikte oynarken yırtıcı hayvanın saldırısına uğrayan çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, her iki bölgede de devriyelerin yoğunlaştırıldığını ve leoparların yakalanması için kafesler kurulduğunu bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan leopar çiftlik vahşi hayvan saldırısı

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