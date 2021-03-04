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Levent Tüzemen'in sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

04.03.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Levent Tüzemen'in sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

Spor yazarı ve TV spor yorumcusu Levent Tüzemen koronavirüs nedeniyle önceki gün yoğun bakıma alındı. Tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen'in sağlık durumu vatandaşlar ve sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki Levent Tüzemen'in sağlık durumu nasıl? İşte Levent Tüzemen son durumu...

Tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen önceki gün yeni tip koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tüzemen'in sevenleri ve vatandaşlar 1978 yılında spor yazarlığına başlayan ve futbolculuk geçmişi de olan Levent Tüzemen'in sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki Levent Tüzemen korona sonrası ne durumda, sağlık durumu nasıl?

Spor yazarlığı mesleğinin yanı sıra Galatasaray kongre üyesi de olan Tüzemen'in hastalığı ağır şekilde geçirdiği ve bu nedenle tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü öğrenildi.

LEVENT TÜZEMEN KİMDİR? LEVENT TÜZEMEN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Televizyon yorumcusu ve spor yorumcusu olan Levent Tüzemen bir dönem Altayspor takımında futbol oynamıştır. İzmir'de dünyaya gelen Tüzemen, 1978 yılında Ege Express Gazetesi ile spor yazarlığına adım atmıştır. Ardından Yeni Asır Gazetesi, Sabah Gazetesi, Fotomaç gibi farklı kurumlarda çalışmıştır. Pek çok televizyon programında yer alan usta isim iki sene Bizim Stadyum isimli programda yorumcu olarak yer almıştır.

Son olarak A Spor ekranlarında spor yorumcusu olarak mesleğe devam eden Levent Tüzemen sıkı bir Galatasaray taraftarı olarak da bilinmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
rabbim şifa versin
@ilker_tabier_1930 Amin..Dualarımız ve tüm Sinerjimizle yanındayız,fakat gerçekten tuhaf...!
Geçmiş olsun. Allahtan tez zamanda şifalar diliyorum.
Allah şifa versin inşallah

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