Levent Ülgen kimdir? Menajerimi Ara’ya konuk olan Levent Ülgen kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri ekran başına toplayan Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümündeki konuk oyunculardan bir tanesinin de Levent Ülgen olduğu görüldü. Dizinin Instagram sayfasından paylaşılan 27. bölüm fotoğraflarında ünlü oyuncunun da sahneleri yer aldı. Bu nedenle ünlü isimle alakalı çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Levent Ülgen kaç yaşında? Levent Ülgen nereli? İşte tüm merak edilenler...

LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Levent Ülgen oynadığı diziler ile her daim televizyon izleyicisinin beğenisini ve sevgisini kazanmış isimler arasında yer alıyor. 8 Ağustos 1962 Cihanbeyli, Konya doğumlu olan Ömer Levent Ülgen yaş olarak şu anda 58 yaşındadır. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve televizyon sunucusu olan ünlü isim, Ankara İnönü Lisesi’ni bitirdi. Levent Ülgen eğitim hayatında önce ODTÜ Fizik Bölümü’nü bitirdi, sonrasında ise Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro kariyerine ise Erkan Yücel’in Ankara Halk Tiyatrosu’nda başladı.