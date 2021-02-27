Levent Ülgen kimdir? Menajerimi Ara’ya konuk olan Levent Ülgen kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri ekran başına toplayan Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümündeki konuk oyunculardan bir tanesinin de Levent Ülgen olduğu görüldü. Dizinin Instagram sayfasından paylaşılan 27. bölüm fotoğraflarında ünlü oyuncunun da sahneleri yer aldı. Bu nedenle ünlü isimle alakalı çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Levent Ülgen kaç yaşında? Levent Ülgen nereli? İşte tüm merak edilenler...
Levent Ülgen oynadığı diziler ile her daim televizyon izleyicisinin beğenisini ve sevgisini kazanmış isimler arasında yer alıyor. 8 Ağustos 1962 Cihanbeyli, Konya doğumlu olan Ömer Levent Ülgen yaş olarak şu anda 58 yaşındadır. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve televizyon sunucusu olan ünlü isim, Ankara İnönü Lisesi’ni bitirdi. Levent Ülgen eğitim hayatında önce ODTÜ Fizik Bölümü’nü bitirdi, sonrasında ise Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro kariyerine ise Erkan Yücel’in Ankara Halk Tiyatrosu’nda başladı.
İlk olarak Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlık yapan Ülgen, çocuklar ve büyükler için sergilenen çok sayıda oyunda farklı rollerde yer aldı. Erkan Yücel’in vefatından sonra Ankara Halk Tiyatrosu’ndan kopan Ülgen, Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu’na geçti. Bu tiyatroda rol alırken Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim görmeye başladı. Mezuniyetten sonra ise Devlet Tiyatroları’nda yönetmen ve oyuncu olarak çalışmaya başladı. Bu süreçte ise yüksek lisans yaptı. 2002 yılında ekranlara gelmeye başlayan En Son Babalar Duyar adlı dizide Kadir karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Bu dizide kullandığı “Hallederiz” repliği o kadar ünlü oldu ki karakterin adı Hallederiz Kadir olarak bilinmeye başladı.
Ülgen TRT’de yayınlanan Bir Kelime Bir İşlem programının da sunuculuğunu yaptı. Ünlü oyuncu Akasya Durağı dizisinde de Sinan Kaya karakterine hayat verdi. Bu dizideki rolüyle de oldukça beğeni kazandı. Levent Ülgen dizileri arasında Bizim Okul ve Kiralık Aşk dizileri de yer alıyor. Ülgen, Ata Demirer ile birlikte Niyazi Gül Dörtnala filminde de oynadı. Daha önce Tülay Bursa ile evli olan, bir süre sonra ise boşanan Levent Ülgen eşi Ziynet Şafak ile 2014 yılında dünya evine girdi. Levent Ülgen’in çocuğu ise Eris Ülgen’dir.
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