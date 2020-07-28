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Levent Yüksel'le 90'lar gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 10:24 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk kez İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'da düzenlenen arabalı konserler serisinin 7. performansında, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Levent Yüksel sahne aldı.

Levent Yüksel'le 90'lar gecesi

İki buçuk saat sahnede kalan Levent Yüksel birbirinden güzel parçalarını sevenleri ile beraber seslendirdi. Sosyal mesafe kurallarının üst seviyede dikkate alındığı etkinlikte, müzik severler gönüllerince eğlendi.

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Unutulmaz geceye, “Ya Sonra” şarkısı ile başlayan Levent Yüksel, dillere dolanan muhteşem aşk şarkılarını hayranları ile beraber hep bir ağızdan seslendirdi.

Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Levent Yüksel, konser sonunda korna ve selektörlerle beraber dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Finalde seyircilerin yoğun isteği ve tezahüratları eşliğinde sahneye geri dönen Levent Yüksel “Yeter ki onursuz olmasın aşk” şarkısı ile bis yapıp konseri noktaladı.

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