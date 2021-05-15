Lewis Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. dünya şampiyonluğunu kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta yapıldı. Yarışta Mercedes takımı pilotu Lewis Hamilton 1. oldu. Hamilton, böylece 7. şampiyonluğuna ulaştı.
Hamilton böylece, Formula 1'in efsane pilotlarından Michael Schumacher ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.
Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapıldı.
Türkiye GP'de Racing Point'ten Sergio Perez 2, Ferrari'den Sebastian Vettel 3. oldu.
Şampiyonayı lider götüren ve İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşan Mercedes'ten Lewis Hamilton, bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etmişti
Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.
Geçen yılın F1 şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, piste yapılan yeni asfalt kaplamanın "para israfı" olduğunu söyleyerek pisti eleştirmişti.
Hamilton, İstanbul Park pistine yapılan yeni asfaltın "boşa harcanmış para" olduğunu söylemişti.
Eksiden "heyecan verici" bulduğu pistin, yeni kaplamayla birlikte korkutucu bir deneyime dönüştüğünü belirtmişti.
Hamilton "Bu pist, turlaması çok keyifli bir pistti. Ama zemini yeniden asfaltlamak için neden milyonlar harcadıklarını gerçekten anlayamıyorum. O parayı harcamak yerine belki sadece temizleyebilirlerdi" diye konuşmuştu.
Pirelli de pistin yeniden asfaltlandığının kendilerine bildirilmediğini belirterek "yanlış lastiklerle İstanbul'a geldiklerini" açıklamıştı.
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