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Leyla Bilginel'in annesini görenler şoke oldu!

09.06.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Leyla Bilginel, 69 yaşındaki annesi Ayla Kale'yi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bilginel'in annesiyle benzerliği olay oldu.

Leyla Bilginel'in annesini görenler şoke oldu!

Oyuncu Leyla Bilginel annesini paylaşınca olay oldu. Genç görüntüsü ile dikkat çeken annesi Ayla Kale'ye övgüler yağdıran Leyla Bilginel "Bu kadın kaç yaşında biliyor musunuz? Bu kadın 69 yaşında! 40 bin kere maşallah! Güzelliğe bakın. Ya kadın çok güzelsin! Ayımsın, güneşimsin sen benim" ifadelerini kullandı.

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"SAĞLIKLI BESLENMENİN MUCİZESİ"

Bilginel, Instagram gönderisine de "Dünya güzelim, canım anam. Sen genç kal, sağlıklı ol, sen hep bizimle ol. Güzelliklerle tamamlan annem. Sağlıklı beslenmenin mucizesi işte annem. Maskem, yüz serumum ve vücut losyonum sayesinde estetikten uzak, doğal gençliğin var olabildiğinin kanıtı annem" notunu yazdı.

Ünlü oyuncunun annesini görenler gözlerine inanamadı. Bilginel'e "Kardeşiniz gibi" yorumları yağdı.

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Instagram
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