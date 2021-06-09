Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla’sı belli oldu! | Leyla ile Mecnun’un Leyla’sı kim?

Uzun bir süre TRT ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve günümüzde bile hala bölümleri tekrar tekrar izlenen Leyla ile Mecnun dizisinin, EXXEN platformu üzerinde yayınlanmak için tekrar çekimlerinin başladığı duyurulmuştu. 2014 yılında ekranlara veda eden Leyla ile Mecnun, 7 yıl aradan sonra geri dönüyor. Dizinin geri dönmesiyle beraber Leyla karakterine kimin hayat vereceği de merak konusu olmuştu.

DENİZ IŞIN LEYLA KARAKTERİNE HAYAT VERİYOR

Masumiyet dizisiyle yıldızlaşan Deniz Işın'ın, yeniden çekimlerine başlanacak dizide Leyla karakterini canlandıracağı öğrenildi.

Yeni bölümlerde Leyla karakterine de yer verilecek olması, dizinin hayranlarını şimdiden sevindirdi. Son yaşanan gelişmelere göre Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonundaki Leyla resmen ortaya çıktı. Final yapan Masumiyet dizisinin beğenilen isimlerinden biri olan Deniz Işın, dizide Leyla karakterine hayat verecek.

İlk sezonda Ezgi Asaroğlu, Leyla İle Mecnun dizisinde Leyla olarak yer almıştı. Fakat daha sonra diziden rol arkadaşı Ushan Çakır'ın kendisini dövdüğünü iddia ederek diziden ayrılmıştı. Senarist de Asaroğlu'nun ayrılığının ardından başarılı bir ölüm senaryosu yazmış, Mecnun ise ömrünün geri kalanını, gerçek Leyla'sını arayarak geçirmişti.