Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran haber! Yeni bölümleriyle ekranlara dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran, Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi geri dönüyor.

Exxen platformunda yeniden çekilecek Leyla ile Mecnun dizisi şimdiden hayranlarını heyecanlandırmaya başladı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yayın hakları Exxen tarafından satın alınan Leyla ile Mecnun dizisi, yeni bölümleriyle ekranda olacak. Sihirli Annem dizisinden sonra yeniden çekilecek 2. dizi olan Leyla ile Mecnun'un yönetmenliğini yine Onur Ünlü yapacak.

2011-2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü, Eyüp Boz ve Murat Onbul'un oturduğu Leyla ile Mecnun dizisi yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başarmıştı.

ÇEKİMLER YAZ AYINDA BAŞLAYACAK

Üç sezon boyunca ekranlarda boy gösteren ve genç izleyici kitlesi ile büyük başarı yakalayan sevilen dizi, Exxen için Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak. Leyla ile Mecnun'un başrol oyuncusu Ali Atay ise şu anda Fox TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinde başrol oynuyor.



