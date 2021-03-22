MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran haber! Yeni bölümleriyle ekranlara dönüyor!

Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran haber! Yeni bölümleriyle ekranlara dönüyor!

22.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, yeniden ekrana taşınıyor. Exxen için aynı kadroyla çekileceği öğrenilen dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü'nün oturacağı iddia edildi.

Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran haber! Yeni bölümleriyle ekranlara dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran, Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi geri dönüyor.

Exxen platformunda yeniden çekilecek Leyla ile Mecnun dizisi şimdiden hayranlarını heyecanlandırmaya başladı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yayın hakları Exxen tarafından satın alınan Leyla ile Mecnun dizisi, yeni bölümleriyle ekranda olacak. Sihirli Annem dizisinden sonra yeniden çekilecek 2. dizi olan Leyla ile Mecnun'un yönetmenliğini yine Onur Ünlü yapacak.

2011-2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü, Eyüp Boz ve Murat Onbul'un oturduğu Leyla ile Mecnun dizisi yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başarmıştı.

ÇEKİMLER YAZ AYINDA BAŞLAYACAK

Üç sezon boyunca ekranlarda boy gösteren ve genç izleyici kitlesi ile büyük başarı yakalayan sevilen dizi, Exxen için Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak. Leyla ile Mecnun'un başrol oyuncusu Ali Atay ise şu anda Fox TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinde başrol oynuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Arıza dizisi ne zaman final yapacak? Arıza dizisi neden final yapıyor?Arıza dizisi ne zaman final yapacak? Arıza dizisi neden final yapıyor?
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
Anahtar Kelimeler:
Ali Atay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Diğer Haberler

Ramo dizisine flaş transfer! Hülya Gülşen Ramo'da hangi rolde oynayacak?

Ramo dizisine flaş transfer! Hülya Gülşen Ramo'da hangi rolde oynayacak?

Kanal D'den Hekimoğlu için flaş karar! Hekimoğlu dizisi final mi yapıyor?

Kanal D'den Hekimoğlu için flaş karar! Hekimoğlu dizisi final mi yapıyor?

Arıza dizisi ne zaman final yapacak? Arıza dizisi neden final yapıyor?

Arıza dizisi ne zaman final yapacak? Arıza dizisi neden final yapıyor?

Tövbeler Olsun neden final yapıyor? Tövbeler Olsun ne zaman bitecek?

Tövbeler Olsun ne zaman bitecek?

Hekimoğlu neden final yapıyor? Hekimoğlu final mi yapacak?

Hekimoğlu final mi yapacak?

Bahar Şahin'den Bir Zamanlar Çukurova kararı

Bahar Şahin'den Bir Zamanlar Çukurova kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.