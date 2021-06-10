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Leyla ile Mecnun oyuncuları yeni sezon afiş çekimlerinde buluştu! O anların videosu yayınlandı

10.06.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan efsane dizi Leyla ile Mecnun'un oyuncuları yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Ünlü oyuncular yeni sezon öncesinde afiş çekimlerinde ilk defa bir araya geldi. Uzun süre sonra buluşan oyuncular hasret giderdi. Oyuncuların çekimlerden videosu da Leyla ile Mecnun'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Exxen için yeniden çekilecek olan Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları yıllar sonra yeniden buluştu. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları afiş çekimleri için bir araya geldi.

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Kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynayacağı Leyla ile Mecnun'un 2021 versiyonunda yönetmen koltuğunda ise yine Onur Ünlü oturacak.

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Dizinin Leyla'sı ise son olarak Masumiyet'te rol alan Deniz Işın olacak. Dizinin senaryosunu ise yine Burak Aksak kaleme alıyor.
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Leyla ile Mecnun dizisi Ahmet Mümtaz Taylan Ali Atay Osman Sonant Serkan Keskin Exxen
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