Leziz hamburger tarifi! Evde kolay hamburger nasıl yapılır?

Hamburger tarifi MasterChef seyircilerinin gündeminde yer aldı. Dışarıda sıklıkla tüketilen hamburger menülerini evde kolay bir şekilde hazırlamak mümkün. İşte en lezzetli ve pratik hamburger tarifi...
Yediden yetmişe herkesin sevdiği hamburger sayısız çeşidi ile fast food restoranlarında sıklıkla tüketiliyor. Hazır hamburger ekmekleri ile hazırlayabileceğiniz evde kolay hamburger tarifi malzemeleri haberimizde.
MALZEMELER
Köftesi için;
300 gr kıyma
1 tane kuru soğan
Yarım bağ maydanoz
1 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu
Tuz
Karabiber
Kimyon
Ekmeği için;
Hazır hamburger ekmeği
Ara malzemesi için;
Marul
4 adet kornişon tursu
1 adet domates
1 adet soğan
Ketçap
Mayonez
TARİF
Köfte malzemeleri bir kaba koyup, iyice yoğurun ve cevizden biraz daha büyük parçalar alıp, yuvarlayın.
Yarım saat dinlenmeye bırakın.
Hamburger için malzemeleri için soğanları halka halka, kornişon turşuları jülyen şeklinde ve domatesleri halka şeklinde doğrayın.
Dinlenen köfteleri kızgın yağda kızartın.
Hamburger ekmeğini ortadan ikiye kesip, üstüne ketçap sürün.
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