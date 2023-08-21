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    4. Leziz hamburger tarifi! Evde kolay hamburger nasıl yapılır?

    Leziz hamburger tarifi! Evde kolay hamburger nasıl yapılır?

    21.08.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hamburger tarifi MasterChef seyircilerinin gündeminde yer aldı. Dışarıda sıklıkla tüketilen hamburger menülerini evde kolay bir şekilde hazırlamak mümkün. İşte en lezzetli ve pratik hamburger tarifi...

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi 25dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon -

    Yediden yetmişe herkesin sevdiği hamburger sayısız çeşidi ile fast food restoranlarında sıklıkla tüketiliyor. Hazır hamburger ekmekleri ile hazırlayabileceğiniz evde kolay hamburger tarifi malzemeleri haberimizde.

    MALZEMELER

    • Köftesi için;
    • 300 gr kıyma
    • 1 tane kuru soğan
    • Yarım bağ maydanoz
    • 1 adet yumurta
    • 1 su bardağı galeta unu
    • Tuz
    • Karabiber
    • Kimyon
    • Ekmeği için;
    • Hazır hamburger ekmeği
    • Ara malzemesi için;
    • Marul
    • 4 adet kornişon tursu
    • 1 adet domates
    • 1 adet soğan
    • Ketçap
    • Mayonez

    TARİF

    • Köfte malzemeleri bir kaba koyup, iyice yoğurun ve cevizden biraz daha büyük parçalar alıp, yuvarlayın.
    • Yarım saat dinlenmeye bırakın.
    • Hamburger için malzemeleri için soğanları halka halka, kornişon turşuları jülyen şeklinde ve domatesleri halka şeklinde doğrayın.
    • Dinlenen köfteleri kızgın yağda kızartın.
    • Hamburger ekmeğini ortadan ikiye kesip, üstüne ketçap sürün.
    • Marul, köfte, domates, soğan, turşu sırayla koyup, ekmeğin üstünü kapatın.
    • Yanına garnitür olarak patates kızartıp, servis yapabiliriz.

    AFİYET OLSUN!

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