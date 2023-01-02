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Lezzet patlaması yaşatıyor: Tavuk sote tarifi! Tavuk sote nasıl yapılır?

02.01.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk kullanılarak yapılan tarifler kış aylarında çok daha sık yenmeye başlıyor. En sevilen tavuk tarifleri arasında yer alan tavuk sote yanında patates püresi ve mis gibi tereyağlı pilavla lezzet patlaması yaşatıyor. Pratik tavuk sote nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Lezzet patlaması yaşatıyor: Tavuk sote tarifi! Tavuk sote nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 295kal

Misafirlerinizin severek yiyeceği ve kolay olarak yapılacak bir tarif arıyorsanız tavuk sote tarifi en uygun tercih olabilir. Herkesin sevdiği tavuk sote sofranızın yıldızı olacak. Bu enfes tavuk sote tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 300 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • 1/2 adet kırmızı biber
  • 1 adet doğranmış domates
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kuru nane

TARİF

  • Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağı alın ve üzerine 300 gram kuşbaşı doğranmış tavuğu ilave ederek yüksek ateşte soteleyin.
  • Pişen tavukların üzerine 1 adet doğranmış soğanı ilave ederek sotelemeye devam edin.
  • 1 adet doğranmış yeşil biber ve yarım adet doğranmış kapya biberi de ekleyin.
  • 1 adet doğranmış domatesi de tavanın içerisine aktarın.
  • Biraz suyunu çektikten sonra sırasıyla birer çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kuru nane ilave ederek güzelce karıştırın.
  • İyice pişince tavuk sotenizi ocaktan alın ve servis edin.

AFİYET OLSUN!


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