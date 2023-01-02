Lezzet patlaması yaşatıyor: Tavuk sote tarifi! Tavuk sote nasıl yapılır?

Misafirlerinizin severek yiyeceği ve kolay olarak yapılacak bir tarif arıyorsanız tavuk sote tarifi en uygun tercih olabilir. Herkesin sevdiği tavuk sote sofranızın yıldızı olacak. Bu enfes tavuk sote tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1/2 adet kırmızı biber

1 adet doğranmış domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

TARİF Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağı alın ve üzerine 300 gram kuşbaşı doğranmış tavuğu ilave ederek yüksek ateşte soteleyin.

Pişen tavukların üzerine 1 adet doğranmış soğanı ilave ederek sotelemeye devam edin.

1 adet doğranmış yeşil biber ve yarım adet doğranmış kapya biberi de ekleyin.

1 adet doğranmış domatesi de tavanın içerisine aktarın.

Biraz suyunu çektikten sonra sırasıyla birer çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kuru nane ilave ederek güzelce karıştırın.

İyice pişince tavuk sotenizi ocaktan alın ve servis edin.

AFİYET OLSUN!



