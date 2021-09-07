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  4. Lezzetini bilen vazgeçemiyor! Emet keçi peyniri markalaşıyor

Lezzetini bilen vazgeçemiyor! Emet keçi peyniri markalaşıyor

07.09.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından sürdürülen, keçi peyniri üretimini artırarak markalaştırma çalışmaları kapsamında yeni makine ve ekipman dağıtımına devam edildiği bildirildi.

Lezzetini bilen vazgeçemiyor! Emet keçi peyniri markalaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteğe hak kazanan ve Zafer Kalkınma Ajansı destek ve birlikteliğinde yüzde 78 hibe desteği ile yürütülen, Emet Belediyesi projesi kapsamında keçi dağıtılan üreticilere malzeme dağıtımları devam ediyor. Bu kapsamda “Keçi belediyeden, süt köylüden, peynir kooperatiften” projesiyle Emet Belediyesi’nce ihalesi yapılan 3 adet bin litrelik süt soğutma tankeri, 3 adet süt nakil tankeri başta olmak üzere üreticilerin işini kolaylaştıracak malzeme ve gereçler alınarak, üreticiye teslim edilmeye başlandı.

“HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”

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Üreticilerden projeye destek vermelerini ve sahiplenmelerini isteyen Başkan Doğan, “Sizler bu işi sahiplenir, üretime devam ederseniz hem sizler hem memleket hem de ülkemiz kazanır. Projemizle köylerimizdeki vatandaşlarımızı yerlerinde istihdam, Emet ilçemizin meşhur keçi peynirini markalaştırmak, aynı zamanda keçi peyniri ile üretilen Emet pidemizi markalaştırmak hedeflerimize ulaşacağız. Hayvancılığa müsait bölgemizde, daha fazla üreticimizin hayvancılıkla uğraşması ve geçimlerini sağlamasını temin etmiş olacağız. Hep birlikte kazanacağız. Üretim artıkça sizlerden çok daha iyi ücretlere çok daha fazla süt alımı yaparak peynir üretimi yapacağız. Projemizi hayata geçirmekte verdikleri destek için başta Sanayi Bakanlığımıza, Zafer Kalkınma Ajansına ve proje ekibimize teşekkür ederim “dedi.

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Emet ilçesinde ikamet eden ve gerek merkezde gerekse ilçeye bağlı köylerinde hayvan ağılları bulunan üreticilerin, hayvan sayısını arttırarak süt üretimini artırma ile keçi peyniri üretimini artırma ve markalaştırma adına yapılan projede, ilk etapta 25 üreticiye 1000 adet keçi dağıtılmıştı. Sözleşme gereği her üreticiden, belediye tarafından ücreti karşılığında 20 litre olmak üzere günlük 500, aylık 15 bin litre süt toplanıyor. 6 aylık süreçte toplanacak 90 bin litre keçi sütü, Yarış köyü mandırasında işlenerek takriben 15 ton keçi peynirine dönüştürülecek. Markalaştırılacak keçi peynirinin belediye şirketi vasıtası ile satışı yapılacak. İkinci seneden itibaren üreticilerden verilen hayvan sayısının yüzde 20’si oranında keçi yavrusu alınarak, başka üreticilere dağıtımları devam ettirilecek. Böylece üretimin sürdürülebilirliği ve artışı sağlanacak.

(İHA)

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Kütahya
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