Sebze ve meyveyi yemeyi tamamen bıraktığınızda vücudunuzda neler olur?

Protein ağırlıklı beslenme düzenine sahipsiniz vücudunuzda farklılıklar olduğunu keşfedeceksiniz. Bu değişiklikleri öğrendiğinizde hemen sebze ve meyve yeme isteği uyanacak. İşte karşınızda sebze ve meyve yemeyi bırakırsanız vücudunuzda meydana gelebilecek olumsuzluklar...

GECELERİ GÖRME YETENEĞİNİZ AZALABİLİR

Karanlıkta nesneleri ayırt edebilmek için gözlerin A vitaminine ihtiyacı vardır. Meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunan A vitamini eksikliği görmenin bulanıklaşmasına neden olabilir.

VÜCUDUNUZ KÖTÜ KOKMAYA BAŞLAYABİLİR

Her insanın kendisine özgü bir ten kokusu vardır. Göz ve saç renginde olduğu gibi yağ ve ter bezlerinden yayılan doğal kokuyu genetik faktörler belirler. Genetik faktörlerin yanı sıra yenilen yiyecekler vücut kokusunu büyük ölçüde etkiler.

DEPRESYONA NEDEN OLABİLİR

Bilim insanları bağırsak ve beynin işleyişi arasında yakından ilişki olduğunu ortaya koydu. Dengeli bir diyet sadece fit bir görüntüye kavuşmanıza yardımcı olmaz. Aynı zamanda zihinsel sağlık açısından da önemlidir. Yapılan araştırmalara göre sebze ve meyve yemeyi reddettiğinizde depresyon için daha riskli bir konuma gelirsiniz. Depresyonda olmanın sağlıksız yiyecekler yememize neden olduğu yaygın bir inançtır. Ancak sağlıksız beslenme depresyonun bir sonucu değildir.

YÜKSEK TANSİYONA NEDEN OLUR

Araştırmalara göre, meyve ve sebze tüketmemek hipertansiyonun belirleyici faktörlerinden biridir. Doktorlar , yüksek tansiyonu olanlara bol meyve ve sebze içeren bir diyete bağlı kalmalarını şiddetle tavsiye ediyor.

RENK EŞİTSİZLİKLERİNE YOL AÇAR

Özellikle göz altında bulunan mor halkalar ve torbaların birçok nedeni vardır. Bu nedenlerin arasında ise kan akışının azalması sayılabilir. Brokoli, ıspanak, lahana ve marulda bulunan K vitamini, kalbin daha düzenli çalışarak serbestçe kan pompalamasına yardımcı olur ve vücuttaki morlukları önler. Bu vitaminin eksikliği, eşit olmayan bir cilt tonuna ve cilt hasarlarına neden olur.



