Lezzetli yemek pişirmek isteyenlere ünlü şeften tüyolar!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü düzenlediği, 'Şefler Atışıyor' söyleşisinde şefler, eğitimin mutfaktaki yeri ve önemine vurgu yaparak iyi bir şef olmanın gereklerini tartıştılar. Ekinlik kapsamında Executive Chef Ali Ronay, son Oscar töreninde yer alan Türk yemeklerini pişiren Executive Chef Cihan Kıpçak ve Youtuber Şef Esen Hünal meslek hakkında bilgiler verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman da düzenledikleri söyleşi ile öğrencilerin kariyerlerine ışık tutmak istediklerini belirtti.

"Aşçılıkta yabancı dil önemli"

Etkinliği değerlendiren Shipman, "Öğrencilerime gelecekte nasıl şefler olacaklarını örnekle belirtmek istedim. Gelen 3 şef de birbirinden kıymetli, bu işin eğitimini almış Türk şefler olarak dünyada isimlerini duyurmuşlar. Öğrencilerin, şeflerimizi dinlemelerini istedim, ileride kariyerleri için bir ışık olsun istedim. Ayrıca bizim bir güzel bir orkestramız vardı. Çocuklar burada hem eğlendiler hem güldüler hem de geleceğe ait hayallerini gerçekleştirebilecekleri anladılar. Burada sadece yemek pişirme dersleri değil, hem kültür dersleri hem finans dersleri alıyorlar. Ayrıca, her mezun olanın mutfakta aşçı olması gerekmeyecek şekilde eğitiliyor; bir kısmı bu işin yönetiminde olacak, bir kısmı yazarlık kısmında olacak. İnşallah bir kısmı da mutfağın dışında akademisyen olacak diye umut ediyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir boşluk var. Öğrencilerimi bu konuda özellikle destekliyorum. Bu mesleğe eğer hiç başlamadıysanız ve başlamak istiyorsanız, kalbinizi büyük aşkla bu mesleğe verecekseniz, lütfen gelin ve iyi bir eğitim alın. Bütün dünyada sesimiz olun. Bunun için yabancı dil şart, buna da çok dikkat edin" dedi.