LG dizüstü segmentinde boy gösterdi

Uzun zamandır laptop segmentinde boy göstermeyen LG, bugün sürpriz bir şekilde Gram ailesi ile karşımıza çıktı. LG Gram 17, 15, 14 ve 2-in-1 modellerini tanıtan firma, sunduğu özellikler ile diğer firmalara rakip olma konumuna erişecek gibi görünüyor.

Gücünü 10. nesil Intel Core işlemcilerden alan bu modeller ekran boyutlarına göre birbirinden ayrışıyor. Tepe model olan 17 ve 15 inç modeller güçlü bir bilgisayar isteyenlere hitap ederken, 14 ve ikisi bir arada olan model 2-in-1 daha çok günlük kullanıma hitap ediyor.

Serinin en tepe modeli 17 inçlik modelde 17 inç büyüklüğünde 2560 x 1600 çözünürlüğünde 16:10 ekran bulunuyor. 1.35 kg ağırlığında olan bu model Intel Iris Plus ekran kartı ile geliyor. 24 GB’a kadar DDR4 3200MHz hızında RAM destekleyen bu modelde; Thunderbolt 3, USB Type-C, USB 3.1 x 3, HDMI ve microSD/UFS bağlantıları yer alıyor.

LG bu dört modelde de güvenlik için parmak izi okuyucusuna yer veriyor.

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