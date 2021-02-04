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LGBTİ nedir? LGBTİ açılımı nedir? LGBTİ ne anlama gelir? İşte LGBTİ tarihi

Seray Üstün Seray Üstün 04.02.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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LGBTİ nedir? LGBTİ açılımı nedir? LGBTİ ne anlama gelir? İşte LGBTİ tarihi

Kadın ve erkek cinsiyetlerinin karşı cinse ya da kendi cinsine karşı duygusal veya cinsel olarak bir his beslemesi durumu cinsel yönelim olarak tanımlanır. Bu cinsel yönelimin karşı cinsiyete olması heteroseksüellik, aynı cinsiyete olması ise homoseksüellik olarak açıklanmaktadır. Homoseksüellik çatısı altında ise cinsel yönelimler LGBT, LGBTİ, LGBTTİQ olarak isimlendiriliyor. Peki LGBT nedir, ne anlama gelir? LGBTİ tarihi nedir? Bu ifade nasıl ortaya çıkmıştır?

Son günlerde farklı cinsel yönelimleri tanımlamak için kullanılan LGBT, LGBTİ ve LGBTTİQ kısaltmaları merak konusu olmaya başladı. Homoseksüelliğin cinsel yönelim olarak kabul edilmesi süreci insanlık tarihi kadar etkili olmasına rağmen bir hayli zorlu ilerlemiştir. Bilinen en eski kaynaklara göre de M.Ö. 2000-3000 dönemine kadar var oluşu kanıtlanmıştır. Birçok efsanede ve mitoloji kaynağında eşcinsellerden söz edilmekte ve konu hakkında sürekli yeni araştırmalar yapılmaktadır.

LGBTİ NE DEMEK?

1990 yıllarda kullanılan LGB kısaltması zaman içerisinde LGBT ve GLBT formunu aldı. Özellikle 1980 yılının sonlarından itibaren gey sözcüğünün yerine kullanılmaya başlandı. Birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT topluluğu kullanımına geçti.

LGBTİ açılımı sırasıyla; lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve interseksüel kavramlarından oluşmaktadır. 1900'lardan itibaren kullanılmaya başlayan "LGBT", eşcinsel hakları mücadelesinde kullanılan çatı kelimedir.

LGBTI kavramının kısaltma şeklinde kullanılmasının nedeni, cinsel yönelim konusundaki tüm ayrımcılıklara çatı oluşturabilmektir. Daha sonra ise LGBT kısaltması tüm cinsel yönelimleri kapsaması açısından eksik bulunmuş; interseksüel ve queerleri de kapsayacak şekilde I ve Q harfi de LGBT'ye eklenmiştir.

LGBTİ TARİHİ KAÇ YILINA DAYANIYOR?

İnsanlık tarihi kadar eski LGBT ve eşcinsellik eski kaynaklarda M.Ö. 2000-3000 arasındaki döneme kadar uzanan LGBT'nin tarihi ile ilgili en eski yazılı belgeler Eski Mısır, Sümerler ve Hititlere uzanmaktadır. LGBT tarihinde özel bir önemi olan iki eski Doğu halklarından Hititler ve Yahudiler tarihte yer almıştır. M.Ö. 1400'lerden kalma bir Hitit yasa derlemesinde erkekler arasında evliliğe izin veren bir madde belirlenmiştir. Bu yasa tarihte eşcinsel evliliğe izin tanıyan ilk yasa olma özelliğini de taşımaktadır. Bir diğer topluluk; Yahudiler ise eşcinselliğe karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınırlar. Batı uygarlığının eşcinselliği mahkum etmesinin temelinde önce Musevilik, daha sonra Hristiyanlık kaynaklarında yer alan bu mücadele yatmaktadır.

LGBTİ BAYRAĞININ RENKLERİ NEYİ İFADE EDİYOR?

Dünya genelinde gökkuşağı bayrağı, LGBTi sembolü olarak kullanılıyor ve LGBTi Onur Haftası etkinlikleri her zaman gökkuşağı bayrakları ile kutlanıyor.Gökkuşağı bayrağının LGBTi sembolü haline gelmesi 1978 yılına dayanıyor. Gökkuşağı bayrağı, eşcinsel kimliğini saklamayan sanatçı Gilbert Baker tarafından 1978 yılında tasarlandı. Baker daha sonra, ABD'de yapılan seçimler sonucu senatoya girmeye hak kazanan ilk eşcinsel politikacılardan biri olan Harvey Milk'in ricası üzerine eşcinsel topluluğu için gökkuşağı bayrağını tasarladığını açıkladı.

Gökkuşağı bayrağı tam anlamıyla 1994 yılında LGBTi Onur sembolü haline geldi. 1994 yılında Stonewall ayaklanmalarının 25'inci yıl dönümünü anmak için Baker, 1.60 km uzunluğunda gökkuşağı bayrağı tasarladı.

Bayrakların her biri farklı renkte olmak üzere sekiz şeridi vardı ve her bir renk eşcinsel toplumun farklı bir bileşenini temsil ediyordu. kırmızı yaşamı, turuncu iyileşmeyi ve gelişmeyi, sarı güneşi, yeşil doğayı, çivit mavisi uyumu, mor maneviyatı, cam göbeği sanatı ve cart pembe cinselliği tanımlıyordu.

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