LGBTİ nedir? LGBTİ açılımı nedir? LGBTİ ne anlama gelir? İşte LGBTİ tarihi

Son günlerde farklı cinsel yönelimleri tanımlamak için kullanılan LGBT, LGBTİ ve LGBTTİQ kısaltmaları merak konusu olmaya başladı. Homoseksüelliğin cinsel yönelim olarak kabul edilmesi süreci insanlık tarihi kadar etkili olmasına rağmen bir hayli zorlu ilerlemiştir. Bilinen en eski kaynaklara göre de M.Ö. 2000-3000 dönemine kadar var oluşu kanıtlanmıştır. Birçok efsanede ve mitoloji kaynağında eşcinsellerden söz edilmekte ve konu hakkında sürekli yeni araştırmalar yapılmaktadır.

LGBTİ NE DEMEK?

1990 yıllarda kullanılan LGB kısaltması zaman içerisinde LGBT ve GLBT formunu aldı. Özellikle 1980 yılının sonlarından itibaren gey sözcüğünün yerine kullanılmaya başlandı. Birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT topluluğu kullanımına geçti.

LGBTİ açılımı sırasıyla; lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve interseksüel kavramlarından oluşmaktadır. 1900'lardan itibaren kullanılmaya başlayan "LGBT", eşcinsel hakları mücadelesinde kullanılan çatı kelimedir.

LGBTI kavramının kısaltma şeklinde kullanılmasının nedeni, cinsel yönelim konusundaki tüm ayrımcılıklara çatı oluşturabilmektir. Daha sonra ise LGBT kısaltması tüm cinsel yönelimleri kapsaması açısından eksik bulunmuş; interseksüel ve queerleri de kapsayacak şekilde I ve Q harfi de LGBT'ye eklenmiştir.