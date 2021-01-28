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‘Z kuşağı bilmez’ diyerek sürekli dışlanan bir jenerasyon! Z kuşağı kimdir? Türkiye’de Z kuaşağını kimler oluşturuyor?

Seray Üstün Seray Üstün 28.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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‘Z kuşağı bilmez’ diyerek sürekli dışlanan bir jenerasyon! Z kuşağı kimdir? Türkiye’de Z kuaşağını kimler oluşturuyor?

Z kuşağı tanımını mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Yeni nesil olarak nitelendirilen bu kuşak aslında teknolojiyle içli dışlı olmasıyla biliniyor. Aslında Z kuşağı belirli bir yıl aralığında doğan kişileri tanımlıyor. ‘Bizim zamanımızda böyle miydi?’ diye hayıflananların eleştirdiği Z kuşağına ümit bağlayanların sayısı da bir hayli fazladır. Peki Z kuşağı nedir, ne yapar? Kaç yılından sonra doğanlar Z kuşağı sayılır?

Globelleşen dünya düzeniyle birlikte teknoloji de adeta başını alıp gitti. Teknolojin hızını kuşak çatışmalarının daha derinden yaşanmasına neden oldu. İşte bu noktada Z kuşağı tanımı ortaya çıkmaya başladı. Z kuşağı siyasi partiler, reklamverenler ve şirketlerin hedef kitlesi halini aldı. Yeni nesil gençlikle biraz da iyi iletişim kurmak adına sizler için Z kuşağını araştırdık.

Z KUŞAĞI NEDİR?

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Bazı kaynaklar içerisinde 1996 yılından sonra doğanlar için kullanılan bu tanım halk arasından milenyum çocukları olarak bilinmektedir. Teknolojinin adeta göbeğine doğan bu nesil internet kuşağı olarak da tanımlanır. 21. yy’ın ilk nesli olarak hafızalarda yer edinen bu kuşak aslında pek çok kişinin eleştiri oklarına maruz kalmıştır.

HANGİ TARİHLER ARASINDA DOĞANLAR Z KUŞAĞI SAYILIR?

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Z kuşağı ya da Z nesli (genellikle Gen Z olarak da kısaltılır), Milenyalleri (Gen Y) takip eden demografik gruptur. Araştırmacılar 1990 yılların ortasından sonuna kadar doğanları neslin temsilleri olarak ilan etmiştir. Ancak bu konuda henüz kesin bir fikir birliğine varılamamıştır. Bazı kaynaklarda 1996 -1997 yılı doğumluları kapsasa da, güncel kaynaklara göre 2000 yılından itibaren dünyaya gelmiş bireylerin oluşturduğu nesile Z kuşağı deniliyor.

Z KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

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Z kuşağına mensup olanlar teknolojiyle yakından alakadar olduğu için yaratıcıdır ve bilgiyi işleme konusunda ise oldukça hızlıdır. Sosyal ilişki kurma konusunda bir numara olan bu nesilin daha zeki olduğu da söylenir. Hatta ilişki kurma becerileri ve kendi haklarını arama konusunda oldukça iddialı olan neslin iş hayatına yeni bir yön verebileceği dahi düşünülüyor. Daha özgüvenli ve kariyer odaklı ilerleyen Z kuşağı kimilerinin aksine grup çalışmalarında yıldızlarını parlatabilirler. Teknolojinin içine doğmalarına rağmen dijital okuryazarlıkları düşüktür. Bunun nedeni sosyal medyada gördüklerini direkt olarak “doğru” kabul etmeleridir. Çok kültürlü bir dünyada yetiştikleri için; ırk, din, mezhep gibi nedenlerden dolayı insanları ayrıştırmaları söz konusu değildir. Diğer kuşaklara göre daha cesur ve girişimci bir yapıları vardır.

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