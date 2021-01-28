‘Z kuşağı bilmez’ diyerek sürekli dışlanan bir jenerasyon! Z kuşağı kimdir? Türkiye’de Z kuaşağını kimler oluşturuyor?

Globelleşen dünya düzeniyle birlikte teknoloji de adeta başını alıp gitti. Teknolojin hızını kuşak çatışmalarının daha derinden yaşanmasına neden oldu. İşte bu noktada Z kuşağı tanımı ortaya çıkmaya başladı. Z kuşağı siyasi partiler, reklamverenler ve şirketlerin hedef kitlesi halini aldı. Yeni nesil gençlikle biraz da iyi iletişim kurmak adına sizler için Z kuşağını araştırdık.

Z KUŞAĞI NEDİR?

Bazı kaynaklar içerisinde 1996 yılından sonra doğanlar için kullanılan bu tanım halk arasından milenyum çocukları olarak bilinmektedir. Teknolojinin adeta göbeğine doğan bu nesil internet kuşağı olarak da tanımlanır. 21. yy’ın ilk nesli olarak hafızalarda yer edinen bu kuşak aslında pek çok kişinin eleştiri oklarına maruz kalmıştır.

HANGİ TARİHLER ARASINDA DOĞANLAR Z KUŞAĞI SAYILIR?

Z kuşağı ya da Z nesli (genellikle Gen Z olarak da kısaltılır), Milenyalleri (Gen Y) takip eden demografik gruptur. Araştırmacılar 1990 yılların ortasından sonuna kadar doğanları neslin temsilleri olarak ilan etmiştir. Ancak bu konuda henüz kesin bir fikir birliğine varılamamıştır. Bazı kaynaklarda 1996 -1997 yılı doğumluları kapsasa da, güncel kaynaklara göre 2000 yılından itibaren dünyaya gelmiş bireylerin oluşturduğu nesile Z kuşağı deniliyor.