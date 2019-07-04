LGBTQ ayrımcılığı için devler birleşti

Apple, Facebook, Google ve Amazon gibi teknoloji devleri, LGBTQ topluluğunun üyelerini işyerindeki ayrımcılığa karşı korumaya teşvik etmek için bir araya geliyor. Yargıtay’dan 1964 tarihli Sivil Haklar Yasası’nın VII. Maddesinin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği içerdiğini kabul etmesini isteyen bir yasa için 200’den fazla şirket bir araya geldi.

Teknoloji devlerinin başvurusundan sonra Anayasa Mahkemesi, LGBTQ üyelerinin işyeri ayrımcılığına ilişkin durumlarını incelemek için girişimde bulundu. Mahkemeye sunulan raporda “Çeşitlilik, ABD işletmelerinin modern küresel ekonomide rekabet edebilme ve başarılı olmasında önemli bir rol oynuyor.” ifadeleri yer alıyor.

Türkiye’de de oldukça fazla olan LGBT üyelerini korumak için henüz ülkemizde bir girişim bulunmadığı gibi, LGBT üyeleri kimlikleri ortaya çıktığında işinden olabiliyor. Umarız bu tip olaylar ilerleyen yıllarda karşılaşmayız ve LGBT üyeleri toplumdan ayrıştırılmaz.

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