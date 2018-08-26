Liam Gallagher'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı

Müzik dünyasının unutulmaz gruplarından Oasis'in yıldızı Liam Gallagher'ın özel hayatındaki çalkantılar bir türlü bitmek bilmiyor. Şimdi de 45 yaşındaki Gallagher'ın Londra'daki bir gece kulübünde sevgilisi Debbie Gwytner'ın boğazını sıkarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Gallagher birkaç gün önce ortaya atılan bu iddiaları sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla yalanlamıştı. Gallagher mesajında "hiçbir kadının boğazına sarılmak gibi ahlaksız bir eylem gerçekleştirmediğini" ileri sürmüştü. 36 yaşındaki sevgilisi Debbie Gwyther da Gallagher'ın boğazına sarıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Fakat her ikisinin de bu konuda gerçeği söylemediğini gözler önüne seren bir video dün gece sosyal medya hesaplarından yayıldı. Görüntüler daha sonra İngiliz The Sun gazetesi tarafından yayınlandı.

Görüntülere yansıyanlara göre Liam Gallagher önce Debbie Gwyther bir süre tartışıyorlar. Sonra Gallagher, sevgilisini itiyor ve yürümeye devam ediyor. Fakat genç kadın geri dönüp Gallagher ile konuşmaya çalışıyor. İşte tam o sırada bir elinde bir şişe taşıyan Gallagher, sol eliyle Gwyther'ın boğazını sıkmaya başlıyor.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra ikiliden konuya ilişkin herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

