Liam Neeson’dan inanılmaz sözler: ‘Birini öldürebilirdim’

80’li yıllardan beri Schindler'in Listesi, Michael Collins, Les Misérables ve Kinsey gibi filmlerin başrolünü üstlenen 2000’li yıllardan sonra ise Titanların Savaşı, Taken ve The Commuter gibi aksiyon filmlerinde boy gösteren Liam Neeson, gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Deneyimli aktör yakın zamanda çok yakın bir akrabasının tecavüze uğradığını açıkladı. Neeson, bu olaydan sonra içindeki durduramadığı şiddet dürtüsünü tüm samimiyetiyle anlattı.

66 yaşındaki yıldız oyuncu, “İçimizdeki ilkel dürtüleri bastırmak çok zor. Tanrı ailenizden birinin başına bu tarz olayların gelmesini yasaklamalı.” dedi. Siyahi biri tarafından silahla sokakta sürüklendikten sonra tecavüze uğrayan akrabasının kimliğini açıklamayan Liam Neeson, olayı öğrendikten sonra kendisini çok güzçsüz hissettiğini ve bununla baş edemediğini söyledi. Sürekli olarak akrabasının yanında olduğunu ve ona bunu yapan kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştığını söyleyen Liam Neeson, siyahilerin yoğun olarak yaşadığı sokak ve gittikleri mekanlarda takılarak birisinin ona sataşmasını beklemiş. Bir iki hafta boyunca evden yürüyüşe çıkıyorum diyerek ayrılan ve sonrasında bu mekanlarda takıldığını anlatan Neeson, yaptığının ve yapmak üzere olduğu şeyin ne kadar korkunç olduğunu çok sonra fark ettiğini anlattı. Röportajı boyunca sürekli “korkunç” kelimesini tekrar eden Hollywood yıldızı “Ne olursa olsun kötü bir şey yapan biri yüzünden herkesi zan altında bırakmak çok korkunç bir şey. Masum bir insana zarar verebilecek potansiyelim vardı. Kendimden utanıyorum.” itirafında bulundu. “İntikam alma isteğinin ne demek olduğunu çok iyi öğrendim...” diyen aktör, “öldürmek sadece daha fazla ölüm getirir...” sözleriyle röportajını sonlandırdı.



