Liam Neeson’dan inanılmaz sözler: ‘Birini öldürebilirdim’

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 05.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

Unutulmaz filmlere imza atan deneyimli aktör Liam Neeson, yakın zamanda bir akrabasının tecavüze uğradığını ve o olaydan sonra yaşadığı şoke edici travmayı Independent gazetesine anlattı.

Liam Neeson’dan inanılmaz sözler: ‘Birini öldürebilirdim’

80’li yıllardan beri Schindler'in Listesi, Michael Collins, Les Misérables ve Kinsey gibi filmlerin başrolünü üstlenen 2000’li yıllardan sonra ise Titanların Savaşı, Taken ve The Commuter gibi aksiyon filmlerinde boy gösteren Liam Neeson, gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Deneyimli aktör yakın zamanda çok yakın bir akrabasının tecavüze uğradığını açıkladı. Neeson, bu olaydan sonra içindeki durduramadığı şiddet dürtüsünü tüm samimiyetiyle anlattı.

4853e357-ffec-493f-a0d8-75647af9490f-1

66 yaşındaki yıldız oyuncu, “İçimizdeki ilkel dürtüleri bastırmak çok zor. Tanrı ailenizden birinin başına bu tarz olayların gelmesini yasaklamalı.” dedi. Siyahi biri tarafından silahla sokakta sürüklendikten sonra tecavüze uğrayan akrabasının kimliğini açıklamayan Liam Neeson, olayı öğrendikten sonra kendisini çok güzçsüz hissettiğini ve bununla baş edemediğini söyledi. Sürekli olarak akrabasının yanında olduğunu ve ona bunu yapan kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştığını söyleyen Liam Neeson, siyahilerin yoğun olarak yaşadığı sokak ve gittikleri mekanlarda takılarak birisinin ona sataşmasını beklemiş. Bir iki hafta boyunca evden yürüyüşe çıkıyorum diyerek ayrılan ve sonrasında bu mekanlarda takıldığını anlatan Neeson, yaptığının ve yapmak üzere olduğu şeyin ne kadar korkunç olduğunu çok sonra fark ettiğini anlattı. Röportajı boyunca sürekli “korkunç” kelimesini tekrar eden Hollywood yıldızı “Ne olursa olsun kötü bir şey yapan biri yüzünden herkesi zan altında bırakmak çok korkunç bir şey. Masum bir insana zarar verebilecek potansiyelim vardı. Kendimden utanıyorum.” itirafında bulundu. “İntikam alma isteğinin ne demek olduğunu çok iyi öğrendim...” diyen aktör, “öldürmek sadece daha fazla ölüm getirir...” sözleriyle röportajını sonlandırdı.

PARTNEREn stressiz meslekler belli olduEn stressiz meslekler belli oldu
Organize İşler Sazan Sarmalı ilk 3 gün ne kadar izlendi?Organize İşler Sazan Sarmalı ilk 3 gün ne kadar izlendi?
Vurgun sıra dışı konusuyla iddialı geliyor! Vurgun sıra dışı konusuyla iddialı geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Liam Neeson Schindler'in Listesi Michael Collins

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Gölün içinde bulundu! Görür görmez telefona sarıldılar

Gölün içinde bulundu! Görür görmez telefona sarıldılar

Ünlü spiker kansere yakalandığını açıkladı!

Ünlü spiker kansere yakalandığını açıkladı!

Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Organize İşler Sazan Sarmalı ilk 3 gün ne kadar izlendi?

Organize İşler Sazan Sarmalı ilk 3 gün ne kadar izlendi?

Vurgun sıra dışı konusuyla iddialı geliyor! İşte Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya'nın dizisi Vurgun'un 1. bölüm fragmanı

Vurgun sıra dışı konusuyla iddialı geliyor!

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da gergin anlar!

Survivor'da o ödül için mücadele ettiler!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e bomba transfer!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e bomba transfer!

İşte en çok konuşulan 10 yerli dizi! (Ocak 2019 verileri)

İşte en çok konuşulan 10 yerli dizi!

'İsrail'in yeni seks sembolü Özcan Deniz'

Onun için yanıp tutuşuyorlar! Yeni seks sembolü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.