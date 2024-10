Liam Payne balkondan düşüp öldü! Düşmeden önce "Biraz uzak kalabildiğim için mutluyum" diyerek paylaştı

One Direction üyesi Liam Payne hayatını kaybetti. Payne, 2008 ve 2010'da "The X Factor" adlı şarkı yarışmasına katılmış, 2010'da yarışmaya katılan Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile bir araya gelerek One Direction grubunu kurmuştu.

Dağılan İngiliz müzik grubuyla adını duyuran ünlü isim Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

31 yaşındaki Payne, dağılan grubun bir diğer üyesi Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin'e gitti.

Buenos Aires polisi, alkol ya da uyuşturucu etkisinde olduğu tahmin edilen agresif bir müşteriye müdahale için "Casa Sur Palermo" adlı otele giden ekiplerin, buraya ulaştığı anda bahçede bir gürültü duyduğunu ve bir erkeğin ağır yaralı halde yerde yattığının belirlendiğini bildirdi.

Buenos Aires ambulans hizmetleri adına açıklama yapan Alberto Crescenti, yaklaşık 40 metre yükseklikteki balkondan düşen Payne'e ilk müdahalenin, yaşama şansı çok düşük haldeyken yapıldığını ifade etti. Crescenti, Payne'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

"MUTLUYUM" PAYLAŞIMI

Liam Payne, 31 yaşında 'balkondan düşerek' hayatını kaybetmesinden birkaç dakika önce kız arkadaşıyla birlikte sosyal medyada son paylaşım yaptı. Ünlü yıldızın son Snapchat paylaşımında, bikinili partneri Kate Cassidy ile aynaya bakarken mutlu bir şekilde poz verdiği görülüyor.



Ünlü yıldız, otelinin fotoğrafını paylaşmadan önce, "Arjantin'de güzel bir gün" başlığıyla paylaştığı bir diğer trajik özçekime, "Biraz uzak kalabildiğim için mutluyum" notunu ve ardından bir kalp emojisi ekledi.