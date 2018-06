Lidya Özdemiroğlu'nun dudaklarına ne oldu?

2016'da ölen müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun ikizlerinden Lidya Özdemiroğlu (22) kendinden 31 yaş büyük şarkıcı Levent Yüksel (53) ile geçen yıl aşk yaşamıştı.

Ancak çiftin aşkı çok da uzun sürmemişti. Lidya Özdemiroğlu, kısa süre sonra kendisine daha genç bir sevgili bulmuştu.

Ayrılık sonrası kameralardan uzak kalan ve roman yazmaya başladığı ortaya çıkan Lidya Özdemiroğlu'nun görüntüsündeki değişikliğinin sebebi ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, Lidya Özdemiroğlu, blogunda kaleme aldığı yazıyla dudaklarındaki dolguyu erittirdiğini açıkladı.

İşte o açıklama:

"Ben on yedi yaşındayken yaş grubuma hitap eden dünya çapındaki popüler kızlar dudaklarına, burunlarına, kalçalarına, yüz hatlarına… teker teker her yerlerine estetik müdehalede bulundurmuştu. Ve ben on sekizinci yaş günü pastamı üflerken, “artık yasal olarak annem ve babam dudaklarımı yaptırmamı engelleyemez” diye düşünmüştüm. Ve sonunda dudaklarıma dolgu uygulaması yaptırdım. Sonra kendimi müthiş beğenmeye ve sevmeye başladım mı? Hayır. Çünkü burnum minnacık, yüzüm incecik, elmacık kemiklerim çıkık olmalıydı. Hatta dudaklarım daha bile büyük olmalıydı! Bu yüzden özellikle geçmiş fotoğraflarıma bakıp dudaklarıma laf eden insanlar beni çok üzüyor. Üzüldüğüm kısım edilen laflar değil asla.