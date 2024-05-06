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Lig bitmeden gelecek yılın da şampiyonu ilan etti! Sinan Engin Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı: Anlatmaya gerek yok!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.05.2024 11:25
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Sinan Engin'den Süper Lig'de son 3 haftaya lider giren Galatasaray için çok konuşulacak bir iddia geldi. Sivasspor maçındaki oyundan övgüyle söz eden Engin gelecek daha bu sezon bitmeden gelecek yılın şampiyonunu da ilan etti. Engin, "Bu Galatasaray takımı önümüzdeki sezon da şampiyon olur, sonra da olur. Bu takviyeleri yaparsa falan bu Galatasaray devamlı şampiyon olur" diye konuştu.

Lig bitmeden gelecek yılın da şampiyonu ilan etti! Sinan Engin Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı: Anlatmaya gerek yok!

Süper Lig'de lider Galatasaray, Sivasspor engelini de kayıpsız geçerken Fenerbahçe ile puan farkını da maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Ligde son 3 haftaya doğru girilirlen şampiyonluk için adeta geri sayıma başlayan sarı-kırmızılılar Sivasspor evinde adeta şov yaptı. Taraftar desteğini de arkasına alan Galatasaray sahadan 6-1'lik skorla ayrıldu. Galatasaray'ın etkili futbolundan övgüyle bahseden Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'den çok konuşulacak 'şampiyonluk' iddiası geldi.

"HAYATIM BOYUNCA ŞAHİT OLMADIM"

Galatasaray'ın artık şampiyonluğu bırakmayacağını ifade eden Engin, "Lig bu noktadan itibaren döner mi, sanmıyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı derbide büyük ihtimalle şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'ın son 3 haftada liderliği bıraktığına hayatım boyunca şahit olmadım." diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların oynadığı futboldan da övgüyle bahseden Engin, gelecek sezon için de dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.

Engin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"GALATASARAY TAKIMI ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DA ŞAMPİYON OLUR"

"Bir reklam vardı daha önce, biliyorsunuz değil mi? 'Anlatmaya gerek yok!' diye. Anlatmaya falan gerek yok. Görüyorsunuz, adamlar oynuyor. Onun için tebrik ediyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi, bu Galatasaray takımı önümüzdeki sezon da şampiyon olur, sonra da olur. Bu takviyeleri yaparsa falan bu Galatasaray devamlı şampiyon olur"

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