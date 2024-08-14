Lille maçı sonrası Mourinho için eski defterler de açıldı! ''Ellerinde Avrupa Ligi var bu kez! Mourinho'nun kazanırız dediği..."

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda oynadığı Lille mücadelesini değerlendirdi.

"MOURİNHO, "KAZANIRIZ" DEMİŞTİ"

Gürcan Bilgiç: ''Maç bıçak sırtında başladı, devam etti ve bitti. Fenerbahçeli futbolculara topu çarptırmadan gol atamayacağını anladığı anda Lillie takımı yere yattı, sahada sürtüşme yarattı, kalesine yaslandı ve dakikaları saydı. İyi yüklendi Fenerbahçe. Lillie kalecisi Chevalier ile gol olması beklenen şutlar arasında sürdü mücadele. Bitime 10 dakika kala kırmızı geldi, Lillie 10 kişi kaldı. "Tamam, oluyor" derken Jayden'in kontrolsüz duvarında top eline geldi. Maçın kahramanı, maçın ipini de çekti aslında. 4 dakika oynadılar gol sonrasında. Cenk'in üst direkte patlayan kafa vuruşu ile futbolun adaletindeki "şans" takdiri devreye girdi. Şampiyonlar Ligi olmadı. Çok istediler, çok koştular ama olmadı. Ellerinde Avrupa Ligi var bu kez. Mourinho'nun "kazanırız" dediği…'' [Sabah]

''10 KİŞİ KALMAK ZARAR VERDİ''

Ömer Üründül: ''Uzatmada da işler iyi gidiyordu. Oyunun gidişatı F.Bahçe'nin lehineydi. Mourinho, uzatmalara başlamadan Dzeko'yu çıkartıp Bartuğ'u alarak doğru hamle yaptı. Ve bu arada rakip 10 kişi kaldı. İşte bu 10 kişi kalmaları F.Bahçe'ye zarar verdi. İşi penaltılara bırakmadan bitirelim diyerek tüm riskler alınınca rakip önce 1 kişi eksik kontratak yaptı. İkinci kontratakta VAR'dan gelen penaltı kararı ile şok gol geldi. Cenk'in direkten dönen kafası büyük şanssızlıktı. Szymanski ve İsmail Yüksek, çok efor sarf ettiler.'' [Sabah]

"FENERBAHÇE DİREKTEN DÖNDÜ"

Faik Çetiner: "Fenerbahçe direkten döndü" | Maç gitti gidiyor derken, uzatma dakikalarında gelen golle hem sahadakiler hem de tribündekiler çoştu. Uzatma dakikalarına moralli başladık. Osayi ve İrfan Can’ın kanat atakları ile pozisyonlar bulan Fenerbahçe gerçekten şansız bir uzatma devresi yaşadı. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen Oosterwolde’nin eline çarpan top VAR’a takılınca İspanyol hakem penaltıyı verdi ve rakip turu yakaladı. Osayi’nin ve son dakikada Cenk Tosun’un direkten dönen topları Fenerbahçe adına inanılmaz şansızlıktı. Lille elenmiyecek bir takım değildi. Fenerbahçe için direkten döndü diyebiliriz. Maçı izleyenler gördü ki Fenerbahçe’ye gerçekten yazık oldu. [FANATİK]

''MOURINHO EFEKTİ YETMEDİ''

Ercan Güven: ''Maç bitmek üzere ve Fenerbahçe elenmek üzereyken Mourinho Cenk Tosun ile birlikte üç santrfora dönmekle kalmamış oyunun içine girmiş, gole adeta “telepatik” olarak katılmıştı! Bedenen değilse bile ruhen rakip ceza alanında, Çağlar ile Dzeko arasındaydı sanki. İlginç adam Mourinho; golden saniyeler sonra bir an sahaya, sevince ilgisini kesti ve bir parmağı ile şakağına dokunarak kendi zekasını kutladı. Maçın uzatmaları gerçekten dramatikdi… Lille on kişi, Fenerbahçe’nin iştahı ise kursağında kaldı. Safralardan kurtulmuş gibi daha baskılı oynadı Lille… Bu baskı sırasında Oosterwolde’nin eline çarptı ve penaltı kazandı rakip. Defacto olarak turu atlamış duruma geçti. Cenk’in kafası da direkten dönünce Şampiyonlar Ligi ihtimaline veda Fenerbahçe’dendi. Ne dersiniz: bir gün önce bunu da tercih eden Mourinho.'' [Milliyet]

''GECE KABUSA DÖNDÜ''

İlker Yağcıoğlu: ''İlk devre Maximin son derece etkili bir futbol ortaya koydu. İyi pozisyonlar hazırladı. İsmail maç boyu resmen duvar ördü çok top kaptı ve Lille ataklarını engelledi. Fenerbahçe'nin oyunun son bölümlerinde 3 santrforunu da sahaya atarak risk aldı ve maçı uzatmalara taşıdı. Hocanın uzatma bölümlerinde Dzeko'yu çıkararak Bartuğ'u alması doğru bir karardı ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok yüklenip daha çok pozisyon bulmamız gerekirken rakip kolay bir şekilde 4,5 oyuncuyu geçerek ceza alanımıza geldi ve penaltı nedeniyle gecemiz kabusa döndü. Direkten dönen top ve kaçırdığımız goller bizi yıktı. Artık Avrupa Ligi'ne odaklanmaktan başka yol kalmadı.'' [Takvim]