Lily Allen'dan bomba itiraf: Porno...

Sevilen şarkıcı Lily Allen, yine bir açıklamasıyla gündem yarattı.

Allen, geçen hafta hayatını anlattığı kitabından bazı parçaları İngiliz basınıyla paylaşmıştı.

33 yaşındaki şarkıcı My Thoughts Exactly isimli kitabında, kocası Sam Cooper ile boşandıktan sonra boşluğa düştüğünü ve depresyona girdiğini dile getirmişti.

Allen, “O kadar yalnız ve kaybolmuş hissediyordum ki kadın hayat kadınlarıyla yattım. Yaptıklarımla gurur duymuyorum ama utanmıyorum da. Para karşılığında kadınlarla cinsel ilişkiye girdim ama artık bunu yapmıyorum” açıklamasında bulunmuştu.

İngiliz iş insanı Sam Cooper ile 5 yıl evli kaldıktan sonra 2016’da boşanan 33 yaşındaki Allen, “Turne sırasında kadın eskortlarla yattım çünkü yalnızdım ve bir şeyler arıyordum” demişti.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday’e konuşan Allen, eskortlarla 2014’te tanıştığını dile getirirken, o dönem kötü bir anne olduğunu ve hayatının kontrolünü kaybettiğini itiraf etmişti.

Lily Allen, dün ise KIIS FM'de yayınlanan radyo programı Will and Woody'ye konuk oldu.

BBC'de ekrana gelen ve sevişme sahneleriyle olay yaratan dizi Wanderlust hakkında konuşulurken Allen, yıllardır düzenli olarak porno izlediğini söyledi.

Lilly Allen'ın Marnie Rose Cooper ve Ethel Cooper adında iki çocuğu var.