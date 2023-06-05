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Lily-Rose Depp’in 'The Idol' dizisindeki müstehcen sahneleri gündemde! "Rahatsız edici"

05.06.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BluTV, The Weeknd ve Lily-Rose Depp’in başrolünde yer aldığı 'The Idol' dizisinde müstehcen sahneler gündem oldu. BluTV'de de yayınlanacak olan dizide başrol oynayan Depp'in üstsüz kaldığı anlar ve mastürbasyon sahnesi dünya magazin gündeminde baş sıralarda yer aldı.

Lily-Rose Depp’in 'The Idol' dizisindeki müstehcen sahneleri gündemde! "Rahatsız edici"

'Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levison imzalı tüm dünyanın dikkat kesildiği ‘The Idol’ gündemden düşmüyor. The Weeknd ve Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp’in başrolünde yer aldığı dizi, yükselen bir pop yıldızı Jocelyn ile romantik bir ilişkiye girdiği akıl hocası Tedros’un hikâyesini konu alıyor.

Warner Bros. Discovery ortaklığıyla HBO dizilerinin yayın haklarını alan BluTV, 'The Idol'u yayınlama kararı aldı.

Lily-Rose Depp'in dizide yer alan müstehcen sahneleri gündem oldu. 'Şiddet, çıplaklık ve cinsel içerik' uyarısıyla başlayan dizide Depp'in üstsüz kaldığı anlar dünya magazininde de gündem oldu.

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Hem üstsüz sahneler hem de mastürbasyon sahneleri yüzünden gündeme gelen dizi uzun süredir sert sahneleri yüzünden tartışılıyor. Seyircilerin bir kısmı dizinin bu kadar müstehcen sahnelere yer vermesini doğru bulmuyor.

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Dizi, ilk inceleme sonucunda"zehirli" ve "rahatsız edici" olarak damgalandı.

THE IDOL KONUSU

HBO yapımı The Idol, bir pop müziği şarkıcısının Los Angeles’ta yer alan bir gece kulübünün gizemli ve aynı zamanda gizli bir tarikatın lideri olan sahibi ile arasında yaşanan aşkı konu alacak.


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