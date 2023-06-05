Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk şampiyonluk kutlamasında dikkat çekti! "Sade ve güzel"

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk şampiyonluk gecesinde büyük bir gurur ve mutluluk yaşadı. Süper Lig şampiyonluğunu alan Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da kutlamalarda boy gösterdi.

Heyecan dolu anları bir bir sosyal medya hesabından paylaşan Nihan Buruk, Mauro Icardi ile birlikte de fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kupayı almak için sahaya gelen Okan Buruk ile sahnede boy gösteren Nihan Buruk güzelliğiyle de gündem oldu. Nihan Buruk'u tanımayanlar "Nihan Buruk kimdir?" araştırmasına başladı.

NİHAN BURUK KİMDİR?

1983 doğumlu olan Nihan Buruk, Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü mezunu. Buruk evlenmeden önce model olarak tanınıyordu. Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen ''Top Model of The World 2003'' yarışmasında boy gösteren Türk manken Nihan Buruk ''Top Model'' seçilerek birinciliği kazanmıştı.

Buruk, 2002 yılında Japonya'da yapılan ''Miss International '' yarışmasında da 65 manken arasından ilk 10'a kalmıştı.

2007 yılında Okan Buruk ile evlenen Nihan Buruk, evlendikten sonra modellik mesleğine veda etti. Nihan Buruk, 2007 yılında mezun olmasının ardından moda dünyasına adım attı. Sektöre tasarımcı olarak geri dönüş yapan Nihan Buruk, Saint Nian adlı markasını kurdu.



