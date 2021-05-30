Oyuncu Ali Atay'ın ilk kez 2014'te yönetmen koltuğuna oturduğu "Limonata" filmi araştırılmaya başlandı. Makedonya'da hayatını idame ettiren Suat, yakalandığı hastalık sonucu ölüm kalım savaşı verir. Bunun üzerine oğlu Sakip'ten, hiç görmediği diğer oğlu Selim'i İstanbul'dan bulup getirmesini ister. Peki Limonata filmi nerede ve ne zaman çekildi? Limonata filmi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

LİMONATA FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dram- komedi türündeki Limonata filminin çekimlerinin bir kısmı Makedonya bir kısmı da İstanbul'da gerçekleşmiştir. 2014'te oyuncu Ali Altay tarafından çekilen Limonata filmi 24 Nisan 2015'te çıktı. Bu film, başarılı oyuncu Ali Altay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu ilk filmdir. Söz konusu filmin başrollerini Ertan Saban ve Serkan Keskin üstlenmiştir.

LİMONATA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Makedonya'da yaşayan Suat, yakalandığı hastalık nedeniyle ölüm döşeğindedir. Öleceğini anlayan eski tır şöförü Suat, oğlu Sakip'ten son dileğini yerine getirmesi için ricada bulunur.

Suat yıllar önce İstanbul'da bir kadınla imam nikahı kıyarak evlenmiştir. Bu evlilikten bir çocuk babası olmuştur. İmam nikahlı eşini ve bebeği terk eden Suat, bu çocuğu hiçbir zaman görmemiştir. Ölüm döşeğindeki babanın tek istediği yıllar önce terk ettiği çocuğunu bir kez olsun görmek ve ondan hakkını helal etmesini istemektir. Bu sebeple oğlu Sakip'ten, İstanbul'a gitmesini ve Selim adındaki oğlunu bulmasını talep eder.