Limonu topuğunuza koyduğunuzda vücudunuzda bakın ne değişiyor

Bağışıklık sistemi sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması kişilerin çeşitli hastalılarla yakalanmasına engel olur.

Bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntemi deneyenler grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonel hastalıklardan bir günde kurtulduklarını iddia ediyorlar.

İşte bağışıklığı güçlendiren limon yöntemi

Malzemeler

Bir miktar kaya tuzu

Bir adet limon

Limonu ortadan ikiye bölün. Üzerine bir miktar deniz tuzu ilave edin. Daha sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle tuzlanmış limonu sürün. Kaya tuzu biraz iri olduğundan ayaklarınızı tahriş etmeden ağır hareketlerle masajı uygulayın.



