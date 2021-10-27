MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Linet ile Bülent Serttaş arasında şok gerilim: Onun olduğu yerde yokum!

Linet ile Bülent Serttaş arasında şok gerilim: Onun olduğu yerde yokum!

27.10.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcılar Linet ve Bülent Serttaş’ın arasında bir gerilim olduğu iddia edilmişti. Linet, geçtiğimiz haftalarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programına davet edilmişti. Aynı programa Bülent Serttaş'ın da çıkacağını son anda öğrenen Linet, programda yer almamıştı.

Linet ile Bülent Serttaş arasında şok gerilim: Onun olduğu yerde yokum!

Ünlü sanatçı Linet, son dönemde gerek seslendirdiği şarkılar gerekse yaptığı açıklamalarda adından söz ettiriyor.

Sanatçı Linet, bundan iki hafta önce Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulan 'Şarkılar Bizi Söyler' programına davet edildi. Snob Magazin’in haberine göre; Konuklar arasında Bülent Serttaş'ın da yer aldığını gören Linet, "Programda yer almak istemiyorum" diyerek rest çekmiş.

BÜLENT SERTTAŞ’TAN RAHATSIZ OLDU

Programda yer almayan Linet'in Bülent Serttaş'a neden kızgın olduğu belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda İbo Show'a katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş uzun süre konuşulmuştu.

Şarkıcı Linet'in, Bülent Serttaş'ın Didem'e karşı sergilediği davranışlardan rahatsız olduğu ve bu nedenle kendisiyle aynı programda yer almak istemediği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum! Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum!
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Son hali şoke etti! Yıllar ezip geçmiş!Son hali şoke etti! Yıllar ezip geçmiş!
Anahtar Kelimeler:
Bülent Serttaş Linet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına valilikten cevap

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına valilikten cevap

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

15 yaş küçük sevgiliyle 5 saat yemek! Yakalandılar

15 yaş küçük sevgiliyle 5 saat yemek! Yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kimi boşandı kimi tedavi oldu! Sebebi ise seks...

Kimi boşandı kimi tedavi oldu! Sebebi ise seks...

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.