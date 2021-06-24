Lisaveta Karibskaya istedi, Sergen Yalçın Ukrayna'ya uçtu

Uzun süredir Beşiktaş ile görüşmeler yapan Sergen Yalçın, bir önceki gün Ahmet Nur Çebi ile görüştü ve sözleşmesini uzattı.

Sergen Yalçın, anlaşmanın ardından hemen sevgilisinin yanına koştu.

Deneyimli teknik adam kız arkadaşı Lisaveta Karibskaya ile tatil için Ukrayna'ya gitti. Bu tatili Ukraynalı modelin çok istediği sosyal medyanın gündeminde.

Sergen Yalçın şampiyonluktan sonra sevgilisiyle Çeşme'de tatil yapmıştı. İkilinin tatildeki halleri sosyal medyada gündem olmuştu.



