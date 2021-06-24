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Lisaveta Karibskaya istedi, Sergen Yalçın Ukrayna'ya uçtu

24.06.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile anlaşan Sergen Yalçın soluğu sevgilisi Lisaveta Karibskaya'nın yanında aldı. Bir süre Çeşme'de tatil yapan ikili Ukrayna'ya gitti.

Lisaveta Karibskaya istedi, Sergen Yalçın Ukrayna'ya uçtu

Uzun süredir Beşiktaş ile görüşmeler yapan Sergen Yalçın, bir önceki gün Ahmet Nur Çebi ile görüştü ve sözleşmesini uzattı.

Sergen Yalçın, anlaşmanın ardından hemen sevgilisinin yanına koştu.

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Deneyimli teknik adam kız arkadaşı Lisaveta Karibskaya ile tatil için Ukrayna'ya gitti. Bu tatili Ukraynalı modelin çok istediği sosyal medyanın gündeminde.

Sergen Yalçın şampiyonluktan sonra sevgilisiyle Çeşme'de tatil yapmıştı. İkilinin tatildeki halleri sosyal medyada gündem olmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Lisaveta Karibskaya
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