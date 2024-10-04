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  4. Lise sistemi değişiyor! Yetkili isim sinyali verdi: "Ele almamız gerekiyor"

Lise sistemi değişiyor! Yetkili isim sinyali verdi: "Ele almamız gerekiyor"

04.10.2024 14:14
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, 4+4+4 sisteminin yeniden ele alınması gerektiğinin mesajını verdi. Beceri temelli bir müfredetın sadece çoktan seçmeli bir sınavla öğrenciyi seçen yaklaşımının 'kötürüm' olduğunun altını çizen Yelkenci, lise sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Lise sistemi değişiyor! Yetkili isim sinyali verdi: "Ele almamız gerekiyor"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) işbirliğiyle Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu Bilkent Otel'de düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci eğitim sistemine getirilmesi planlanan yeni sistem hakkında açıklamalarda bulundu.

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"KÖTÜRÜM BİR YAKLAŞIM"

4+4+4 sitemine ilişkin konuşan Bakan Yardımcısı Yelkenci, öğrencilerin sistemdeki son dört yılında yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarını belirleyen bir çok şey var. İleriye yönelik bir öngörü olarak bunu kabul edin. Beceri örgüsü temelli bir müfredatın bugünkü öğrenciyi sadece çoktan seçmeli bir sınavla seçen bir yaklaşımın, kötürüm bir yaklaşım olacağı şüphesizdir. Kademeler arası geçiş, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistemi geliştirmek kaçınılmaz. Eğer bunu bugünden yapmazsak, daha sonrasında iki ayağımızın bir papuca gireceğini söylemek çok zor bir şey olmasa gerek.

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"YENİDEN ELE ALMAMIZ GEREK"

'Kademeler arası geçiş, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistemi geliştirmek kaçınılmaz. Doğrudan ilişkili olan bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son dört yılı. Bu son dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikardır"

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim
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