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Liseli kızlar birbirine girdi, erkekler kayıt etmekle yetindi

23.05.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de aralarında küfürlü tartışma yaşanan liseli kızlar, sokak ortasında saç başa birbirine girdi. Dört kız öğrencinin aralarına aldığı arkadaşlarını sürükleyerek dövdüğü kavgaya müdahale etmeyen erkekler ise kavgayı ayırmak yerine kayıt altına almakla yetindi. İşte olayın detayları!

Liseli kızlar birbirine girdi, erkekler kayıt etmekle yetindi

Şaşkına çeviren kavga, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lisede eğitim gören kız öğrenciler arasında sınıfta çıkan küfürlü tartışma sokağa taştı.

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Grup halinde toplanan kızlar arasında önce sözlü tartışma ve itişmeyle başlayan kavgaya dahil olan erkek öğrenciler, ortamı sakinleştirmek yerine "Sana küfür etti" diye arayı iyice bozmaya çalıştı.

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Araya aldıkları kızın etrafını kuşatan öğrencilerinden biri saçını tutup sürüklediği kızla saç saça baş başa kavga ederken yere düştü. O esnada 3 kişi daha kıza tekme tokat saldırırken, erkekler ise sadece olayı kayıt altına almakla yetindi.

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Kızların saç baş kavgası vatandaşın araya girmesiyle son buldu.

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İHA

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Denizli
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