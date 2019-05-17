Liseli öğrencilerden 100. yıla özel koreografi

Merkezefendi ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve milli mücadelenin başlatıldığı 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü için özel çalışma yaptı. 700 öğrenci, 10 günlük çalışmanın ardından okul bahçesinde ay- yıldızlı ve 100. yıl yazılı koreografi yaptı. Drone ile görüntüsü çekilen koreografiye, Kıraç'ın söylediği '19 Mayıs Marşı' eşliğinde video klip hazırlandı. Öğrencilerin yaptığı koreografi, büyük beğeni topladı.

Koreografiyi yöneten beden eğitimi öğretmeni Süheyla Topaloğlu Tarım, okul olarak güzel bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, "Milli Mücadele'nin 100. yılına yakışan bir faaliyet yapmak istedik. Nasıl güzel bir etkinlik ortaya çıkarabiliriz diye düşünürken, okul bahçesinde koreografi yapma fikri aklıma geldi. 700 öğrenci koreografide yer aldı. Okuldaki diğer öğretmenler de çalışmamıza yardım etti. 100. yıla yakışan bir etkinliği öğrencilerimizle birlikte yaptığımız için gurur duyuyorum" dedi.

Okul Müdürü Muslu Canlı ise "Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadelenin ateşini yaktı. Biz de kendimize yakışan şekilde onu anmak istedik. Güzel bir koreografi hazırladılar. Katkı veren öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(DHA)

