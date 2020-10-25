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Listeler alt üst oldu... 24 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

25.10.2020 11:19 | Son Güncelleme:
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Listeler alt üst oldu... 24 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

24 Ekim Cumartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 24 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki cumartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

24 Ekim Cumartesi akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster, Çatı Katı Aşk, Zümrüdüanka ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya yarıştı. 24 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Hafta sonu evinde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cumartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de akşam kuşağında fenomen hale gelen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster seyircisinin karşısına çıktı. Yarışmanın ardından ise seyirciler Seni Seven Ölsün isimli yerli film izleyiciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yayınlandı.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra başrollerini Furkan Andıç, Yiğit Kirazcı, Nilay Deniz ve Selin Şekerci’nin paylaştığı Çatı Katı Aşk final bölümüyle ekranlara veda etti.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra İbrahim Tatlıses Konseri izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu’ndan sonra sevilen dizi Zümrüdüanka ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Gönül Dağı dizisi izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye yarışması ekranlara geldi.

gönül dağı

24 EKİM 2020 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 24 Ekim Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı. Dün akşam reytinglerde kim birinci oldu işte total rakamlar...

Show TV’nin akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ilk sıraya yerleşti.

TV8'de yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye yarışması ikinci sıradan kendisine yer buldu.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı üçüncü sırada yer aldı.

TV 8 ekranlarında yeni başlayan Seda Sayan’ın sunumuyla merhaba diyen Çılgın Sayısal Loto dördüncü oldu.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu beşinci oldu.

Show TV’de yayınlanan Show Ana Haber ise kendine altıncı sıraya yerleşti.

Fox TV’de yayın hayatına devam eden Zümrüdüanka dizisi ise listeye yedinci sıradan giriş yaptı.

AB sonuçlarına göre ise ilk sırada TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye yer alırken ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada ise Çılgın Sayısal Loto yer aldı. Sayısal Loto çekilişini Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu takip etti.

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